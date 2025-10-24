Рейтинг@Mail.ru
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию - РИА Новости, 24.10.2025
01:13 24.10.2025
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию - РИА Новости, 24.10.2025
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию
Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал Европейский союз и правительство Германии ограничить приток... РИА Новости, 24.10.2025
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию

Зедер призвал ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал Европейский союз и правительство Германии ограничить приток молодых мужчин с Украины и вернуть действовавший ранее запрет на их выезд из страны.
"Мы должны регулировать и значительно сократить резко возросший приток молодых мужчин с Украины. ЕС и Берлин должны воздействовать на Киев, чтобы смягченные правила выезда были снова ужесточены. Никому не будет лучше, если все больше молодых мужчин с Украины приезжают в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - заявил Зёдер немецкой газете Bild.
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
8 октября, 06:48
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
8 октября, 06:48
По данным издания, после того, как власти в Киеве в конце августа отменили запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, число прибывающих в Германию украинцев этой категории выросло примерно со 100 до 1000 человек в неделю.
Зёдер потребовал прекратить выплаты гражданского пособия (Bürgergeld) украинцам призывного возраста и ввести четкие ограничения на прием.
"Мы полностью поддерживаем Украину - оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Но Украине также нужны солдаты, которые будут защищать свою страну", - добавил он.
По словам Зёдера, если добровольно этого достичь не удастся, на уровне ЕС следует пересмотреть правовые основания, допускающие неограниченный приём украинских беженцев.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СМИ рассказали, как конфликт на Украине повлиял на семьи в Германии
1 октября, 15:35
 
Политика
 
 
