В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал Европейский союз и правительство Германии ограничить приток молодых мужчин с Украины и вернуть действовавший ранее запрет на их выезд из страны.

ЕС и "Мы должны регулировать и значительно сократить резко возросший приток молодых мужчин с Украины Берлин должны воздействовать на Киев , чтобы смягченные правила выезда были снова ужесточены. Никому не будет лучше, если все больше молодых мужчин с Украины приезжают в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - заявил Зёдер немецкой газете Bild

По данным издания, после того, как власти в Киеве в конце августа отменили запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, число прибывающих в Германию украинцев этой категории выросло примерно со 100 до 1000 человек в неделю.

Зёдер потребовал прекратить выплаты гражданского пособия (Bürgergeld) украинцам призывного возраста и ввести четкие ограничения на прием.

"Мы полностью поддерживаем Украину - оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Но Украине также нужны солдаты, которые будут защищать свою страну", - добавил он.