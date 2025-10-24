https://ria.ru/20251024/ukraina-2050239553.html
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию - РИА Новости, 24.10.2025
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию
Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал Европейский союз и правительство Германии ограничить приток... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T01:13:00+03:00
2025-10-24T01:13:00+03:00
2025-10-24T01:13:00+03:00
в мире
украина
германия
бавария
маркус зедер
евросоюз
хдс/хсс
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911901596_0:84:2738:1624_1920x0_80_0_0_53d9b6af498b316fc84bc5fecec4835c.jpg
https://ria.ru/20251008/germaniya-2046977488.html
https://ria.ru/20251001/germanija-2045650414.html
украина
германия
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911901596_80:0:2531:1838_1920x0_80_0_0_2d01661a4d7b40bd93e41e26a3f07392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, бавария, маркус зедер, евросоюз, хдс/хсс, bild
В мире, Украина, Германия, Бавария, Маркус Зедер, Евросоюз, ХДС/ХСС, Bild
В Баварии призвали ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию
Зедер призвал ограничить приток молодых мужчин с Украины в Германию
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал Европейский союз и правительство Германии ограничить приток молодых мужчин с Украины и вернуть действовавший ранее запрет на их выезд из страны.
"Мы должны регулировать и значительно сократить резко возросший приток молодых мужчин с Украины
. ЕС
и Берлин
должны воздействовать на Киев
, чтобы смягченные правила выезда были снова ужесточены. Никому не будет лучше, если все больше молодых мужчин с Украины приезжают в Германию
вместо того, чтобы защищать свою родину", - заявил Зёдер
немецкой газете Bild
.
По данным издания, после того, как власти в Киеве в конце августа отменили запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, число прибывающих в Германию украинцев этой категории выросло примерно со 100 до 1000 человек в неделю.
Зёдер потребовал прекратить выплаты гражданского пособия (Bürgergeld) украинцам призывного возраста и ввести четкие ограничения на прием.
"Мы полностью поддерживаем Украину - оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Но Украине также нужны солдаты, которые будут защищать свою страну", - добавил он.
По словам Зёдера, если добровольно этого достичь не удастся, на уровне ЕС следует пересмотреть правовые основания, допускающие неограниченный приём украинских беженцев.