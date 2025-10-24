Кошта не исключил, что Украине придется воевать в 2026 и 2027 годах

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придется вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому ЕС обеспечит ее необходимым финансированием.
