24.10.2025
00:32 24.10.2025
Кошта не исключил, что Украине придется воевать в 2026 и 2027 годах
Кошта не исключил, что Украине придется воевать в 2026 и 2027 годах - РИА Новости, 24.10.2025
Кошта не исключил, что Украине придется воевать в 2026 и 2027 годах
Глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придется вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому ЕС обеспечит ее необходимым финансированием. РИА Новости, 24.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
в мире, украина, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
Кошта не исключил, что Украине придется воевать в 2026 и 2027 годах

Глава Евросовета Кошта: Украине, возможно, придется воевать в 2026 и 2027 годах

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Антониу Кошта. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придется вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому ЕС обеспечит ее необходимым финансированием.
"Мы подтвердили, что продолжим оказывать Украине необходимую поддержку так долго, как потребуется, и обеспечим ее финансированием, чтобы она продолжать сражаться за справедливый и прочный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо", - сказал он по итогам саммита ЕС.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
