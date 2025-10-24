"Во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал его согласиться на требования Путина уступить Донбасс России", — говорится в публикации.

В сентябре 2022 года прошли референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Украина по-прежнему считает их своими временно оккупированными территориями, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. В Москве неоднократно заявляли, что их жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российское руководство не раз подчеркивало, что территориальные границы закреплены в Конституции и не подлежат обсуждению.

Ранее на этой неделе агентство сообщало о настойчивом призыве Трампа к Зеленскому пойти на территориальные уступки, также о нем писала газета The New York Times. Неназванный европейский чиновник сказал изданию, что американский лидер, воодушевленный успехом в достижении прекращения огня в Газе, надавил на главу киевского режима, чтобы тот передал территории. При этом по итогам встречи он якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается этого делать.