СМИ узнали, в чем Уиткофф пытался убедить Зеленского

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф уговаривал Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В сентябре 2022 года прошли референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Украина по-прежнему считает их своими временно оккупированными территориями, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. В Москве неоднократно заявляли, что их жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российское руководство не раз подчеркивало, что территориальные границы закреплены в Конституции и не подлежат обсуждению.
Ранее на этой неделе агентство сообщало о настойчивом призыве Трампа к Зеленскому пойти на территориальные уступки, также о нем писала газета The New York Times. Неназванный европейский чиновник сказал изданию, что американский лидер, воодушевленный успехом в достижении прекращения огня в Газе, надавил на главу киевского режима, чтобы тот передал территории. При этом по итогам встречи он якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается этого делать.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште, однако позже в среду он заявил об отмене саммита. Владимир Путин в комментарии журналистам предположил, что речь идет о его переносе. При этом ни российская, ни американская сторона не отказываются от планов провести встречу в будущем.
