Трамп ищет способы надавить на Зеленского

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает искать способы оказать давление не только на Россию, но и на Владимира Зеленского с целью добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил в эфире телеканал Newsmax американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на (Президента России. — Прим. Ред.) Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского… чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня", — сказал он.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште.
В четверг вечером официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не отказываются от планов провести встречу лидеров двух стран.
Ранее в четверг Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Президент отметил, что Россия как уважающая себя страна не собирается принимать решения под давлением.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение. О подготовке к встрече и готовности ее принять также сообщала венгерская сторона.
Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными и Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Газета The New York Times сообщала, что американский лидер настоятельно рекомендовал Зеленскому пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.