Трамп ищет способы надавить на Зеленского

Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште.

Ранее в четверг Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Президент отметил, что Россия как уважающая себя страна не собирается принимать решения под давлением.