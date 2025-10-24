Рейтинг@Mail.ru
01:44 24.10.2025 (обновлено: 01:51 24.10.2025)
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО

Трамп ищет способы надавить на Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает искать способы оказать давление не только на Россию, но и на Владимира Зеленского с целью добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил в эфире телеканал Newsmax американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
«
"Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на (Президента России. — Прим. Ред.) Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского… чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня", — сказал он.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште.

В четверг вечером официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не отказываются от планов провести встречу лидеров двух стран.
Ранее в четверг Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Президент отметил, что Россия как уважающая себя страна не собирается принимать решения под давлением.
Говоря об отмене двусторонней встречи, Путин предположил, что Трамп имел в виду ее перенос. Он добавил, что в телефонном разговоре с американским коллегой тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение. О подготовке к встрече и готовности ее принять также сообщала венгерская сторона.
Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными и Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Газета The New York Times сообщала, что американский лидер настоятельно рекомендовал Зеленскому пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
