00:32 24.10.2025 (обновлено: 01:50 24.10.2025)
2025-10-24T00:32:00+03:00
2025-10-24T01:50:00+03:00
в мире, сша, венесуэла, колумбия, дональд трамп, пит хегсет, джо байден, министерство обороны сша, исламское государство*, аль-каида
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Джо Байден, Министерство обороны США, Исламское государство*, Аль-Каида

Трампа выступил с угрозами в адрес Колумбии

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии, обвинив Боготу в производстве кокаина в невиданных объемах.
«
"Колумбия — это наркопритон... Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук. Мы больше не будем этого терпеть", — сказал он журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп назвал протестующих против его политики отбросами
Вчера, 23:55
Американский лидер оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "негодяем и бандитом".
Трамп также вновь выразил недовольство Венесуэлой, обвинив Каракас в отправке на американскую территорию наркотиков и незаконных мигрантов.
Говоря о наркокартелях, Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет сравнили их с террористическими группировками "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, пообещав, что Соединенные Штаты будут принимать против них соответствующие меры.
"Теперь всему миру должно быть ясно, что картели — это ИГ* западного полушария... Спасибо тебе большое, Джо Байден, за то, что позволил этому случиться. Байден просто сдал нашу страну картелям", — сказал американский лидер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет ясно через полгода
Вчера, 23:45
Трамп пообещал "убивать" тех людей, которые привозят наркотики в США. При этом он предупредил, что для борьбы с наркотиками Белый дом не будет просить конгресс утвердить "объявление войны" с наркокартелями.
Хегсет, в свою очередь, поддержал главу нынешней администрации, пообещав, что власти США будут охотиться за картелями так же, как они охотились за исламистами.
Трамп ранее сообщил конгрессу США, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп заявил, что обсудит с Си Цзиньпином ситуацию с контрабандой фентанила
Вчера, 23:16
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Сам Трамп недавно подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
* Запрещенная в России террористическая группировка
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп опроверг сообщения об отправленных к Венесуэле бомбардировщиках
дополняется ...
 
