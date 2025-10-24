Ученым в сфере ИИ необходима философская подготовка, заявила Черниговская

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Будущим ученым в области искусственного интеллекта необходима серьезная подготовка по философии, как минимум, в аспирантуре, чтобы потом они могли продумывать возможные последствия развития ИИ, сказала РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор биологических и филологических наук, академик РАО Татьяна Черниговская после выступления на конференции РАН в Москве.

Научный совет по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований при Президиуме Российской академии наук (НСМИИ РАН) проводит на этой неделе международную междисциплинарную конференцию на тему: "Искусственный интеллект и цифровая реальность". Татьяна Черниговская выступила на форуме с докладом "Искусственный интеллект как конкурент: сознание или его имитация?"

"Преподавание философии сейчас жизненно важно, особенно молодым специалистам в области искусственного интеллекта, иначе мы (как люди, как вид) можем потерять своем место в этом мире… На вопросы, которые встают сегодня в связи со стремительным развитием и внедрением систем ИИ, должно отвечать все общество в целом, прежде всего, ученые в этой и других сферах, лучшие из философов. Не те, у кого на шапке написано "философ", а те, которые на самом деле мыслители. Мыслители ранга выступавшего на конференции академика Лекторского", - сказала агентству Черниговская.

Владислав Лекторский - академик РАН и РАО, доктор философских наук, председатель НСМИИ РАН - на форуме напомнил три фундаментальных вопроса, сформулированных еще Кантом: что я могу знать, что я должен делать и на что я могу надеяться? Он призвал ответить на них применительно к ИИ, представителям всех наук во взаимодействии, подчеркнув важность сохранения человеком свободы воли и в условиях виртуальной реальности, роста числа фейков, избытка информации. Черниговская поддержала его выступление.

"Сегодня как минимум на уровне аспирантуры преподавание философии должно занимать огромное место. Потому что технократические молодые ученые зачастую просто не понимают, что делают", - пояснила Черниговская.