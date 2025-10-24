Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область входит в тройку регионов-лидеров по цифровизации - РИА Новости, 24.10.2025
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:22 24.10.2025
Тюменская область входит в тройку регионов-лидеров по цифровизации
Тюменская область входит в тройку регионов-лидеров по цифровизации - РИА Новости, 24.10.2025
Тюменская область входит в тройку регионов-лидеров по цифровизации
Тюменская область входит в тройку российских регионов, которые лидируют по цифровой трансформации, использованию данных в госуправлении и цифровизации всех... РИА Новости, 24.10.2025
тюменская область
технологии
тюменская область
дмитрий григоренко
россия
тюмень
тюменская область
россия
тюмень
Тюменская область входит в тройку регионов-лидеров по цифровизации

Тюменская область входит в тройку регионов, лидирующих по цифровой трансформации

ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Тюменская область входит в тройку российских регионов, которые лидируют по цифровой трансформации, использованию данных в госуправлении и цифровизации всех сфер, заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
В пятницу Григоренко принял участие в форуме "Инфотех" в Тюмени, после этого в правительстве Тюменской области провел рабочее совещание по вопросам цифровой трансформации региона.
"Тюменская область традиционно входит в топ-3 лидеров среди субъектов Российской Федерации с точки зрения не только цифровой трансформации, но и вообще с точки зрения использования данных в госуправлении и цифровизации во всех сферах – начиная с бизнес-процессов и заканчивая государственными услугами. Включая наличие регионального портала госуслуг", – сказал Григоренко.
О реализации в регионе программы цифровой трансформации доложил замгубернатора Станислав Логинов. Основными направлениями внедрения цифровых технологий в регионе являются госуправление, здравоохранение, образование, транспорт, безопасность, подготовка кадров.
В регионе успешно работает диалоговая нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" - она обрабатывает до 66% звонков в региональный Центр телефонного обслуживания. В здравоохранении благодаря внедрению технологий ИИ удалось обеспечить оперативную обработку большого объема меддокументов. С начала года с помощью сервиса МосМедИИ обработано 347 тысяч медицинских снимков. При поддержке сервиса Webiomed сформировано 17 миллионов медицинских оценок для выявления у пациентов факторов риска заболеваний.
Электронная школа Тюменской области предоставляет учащимся, педагогам и родителям большие возможности. Сервисы "Интеллектуальной транспортной системы Тюменской области" позволяют в три раза сократить время на сбор информации о состоянии автодорог, в восемь раз увеличить оперативность выявления опасных участков, вдвое повысить скорость реагирования на инциденты. Информационная система "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области" с технологией обработки видеопотока с помощью машинного зрения только за шесть месяцев 2025 года помогла раскрыть 23 преступления и задержать 59 находящихся в розыске.
Вице-премьер отметил, что в Тюменской области сформировано развитое ИТ-сообщество, поэтому регион обладает большим потенциалом в сфере цифровых технологий.
 
