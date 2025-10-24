https://ria.ru/20251024/tusk-2050236411.html
Туск не уверен, что США применят санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен в том, что США действительно будут применять санкции в отношении российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". РИА Новости, 24.10.2025
В мире, США, Россия, Польша, Дональд Туск, Мария Захарова, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Евросоюз
