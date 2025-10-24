Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэра Стамбула оправдали по делу о коррупции
20:04 24.10.2025
Экс-мэра Стамбула оправдали по делу о коррупции
Экс-мэра Стамбула оправдали по делу о коррупции
Суд в Турции оправдал бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делу о коррупции в то время, когда политик возглавлял префектуру района Бейликдюзю, сообщила... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
стамбул
турция
экрем имамоглу
cumhuriyet
стамбул
турция
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, cumhuriyet
Экс-мэра Стамбула оправдали по делу о коррупции

Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу
Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Суд в Турции оправдал бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делу о коррупции в то время, когда политик возглавлял префектуру района Бейликдюзю, сообщила газета Cumhuriyet.
Дело в отношении Имамоглу и еще шести человек было возбуждено в январе 2023 года. Обвинение утверждало, что Имамоглу в бытность префектом Бейликдюзю в 2015 году участвовал в подтасовке тендера, политику грозило от трех до семи лет тюрьмы.
Адвокат политика Нусрет Йылмаз на заседании суда в пятницу посетовал на то, что обвинение за пять заседаний так и не подготовило обвинительное заключение.
"Суд оправдал Имамоглу и шестерых бывших сотрудников префектуры Бейликдюзю по делу о коррупции на том основании, что признаков состава преступления не выявлено", - пишет газета.
При этом в пятницу утром генпрокуратура Стамбула возбудила новое уголовное дело в отношении Имамоглу и ряда других чиновников по подозрению в шпионаже в связи с выборами мэра 2019 года, задержаны не менее 15 человек.
Стамбульский университет в марте принял решение аннулировать диплом Имамоглу и еще 27 человек после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, это препятствует его выдвижению на пост президента страны. Обвинение требует почти девяти лет тюремного заключения и запрета на политическую деятельность для Имамоглу в связи с расследованием дела о подделке диплома.
Член Народно-республиканской партии (CHP) Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента - представителя правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено.
Суд в июле приговорил политика к году и восьми месяцам тюремного заключения за угрозы генпрокурору Акыну Гюрлеку и его семье. Кроме того, Имамоглу в декабре 2022 года был осужден на два года и 7,5 месяца тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и был лишен права заниматься политической деятельностью. Его защита обжаловала решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК. Партия ожидает решения апелляционного суда.
