ЦИК оспорил указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать решение Балицкого об освобождении от обязанностей члена избиркома Запорожья с правом решающего голоса, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.