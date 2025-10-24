Рейтинг@Mail.ru
ЦИК оспорил указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей
09:34 24.10.2025
ЦИК оспорил указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей
политика
россия
запорожье
элла памфилова
генеральная прокуратура рф
россия
запорожье
политика, россия, запорожье, элла памфилова, генеральная прокуратура рф
Политика, Россия, Запорожье, Элла Памфилова, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Галина Катющенко
Галина Катющенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать решение Балицкого об освобождении от обязанностей члена избиркома Запорожья с правом решающего голоса, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Двадцать третьего октября 2025 года губернатор опубликовал "Указ об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Г. А. Катющенко", который будет немедленно оспорен ЦИК России в силу его административно-правовой несостоятельности", - сообщили в Telegram-канале ЦИК России.
Глава Центризбиркома Памфилова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что этот "указ" демонстрирует "пренебрежение Балицким федеральным законодательством", поскольку освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии - это прерогатива ЦИК.
"В связи со сложившейся ситуацией ЦИК России направляет в Генпрокуратуру России соответствующее обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства господина Балицкого", - заявила Памфилова.
Появились подробности о состоянии чиновника, грубо уволенного Федорищевым
ПолитикаРоссияЗапорожьеЭлла ПамфиловаГенеральная прокуратура РФ
 
 
