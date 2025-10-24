ЦИК оспорил указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать решение Балицкого об освобождении от обязанностей члена избиркома Запорожья с правом решающего голоса, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Двадцать третьего октября 2025 года губернатор опубликовал "Указ об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Г. А. Катющенко", который будет немедленно оспорен ЦИК России в силу его административно-правовой несостоятельности", - сообщили в Telegram-канале ЦИК России.
Глава Центризбиркома Памфилова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что этот "указ" демонстрирует "пренебрежение Балицким федеральным законодательством", поскольку освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии - это прерогатива ЦИК.
"В связи со сложившейся ситуацией ЦИК России направляет в Генпрокуратуру России соответствующее обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства господина Балицкого", - заявила Памфилова.