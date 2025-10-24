Рейтинг@Mail.ru
Центробанк может продолжать снижать ключевую ставку, считает Набиуллина - РИА Новости, 24.10.2025
15:37 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/tsb-2050392616.html
Центробанк может продолжать снижать ключевую ставку, считает Набиуллина
Банк России считает, что может продолжать снижать ключевую ставку, но более аккуратно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.10.2025
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Банк России считает, что может продолжать снижать ключевую ставку, но более аккуратно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что можно двигаться вперед, но более аккуратно из-за большого числа временных проинфляционных факторов, которые могут иметь большие вторичные эффекты. И, конечно, ситуация на рынке труда. Почему аккуратно? Потому что напряженность на рынке труда сохраняется, но почему можно смягчать - потому что напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в декабре
