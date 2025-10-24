Центробанк может продолжать снижать ключевую ставку, считает Набиуллина

«

"Мы считаем, что можно двигаться вперед, но более аккуратно из-за большого числа временных проинфляционных факторов, которые могут иметь большие вторичные эффекты. И, конечно, ситуация на рынке труда. Почему аккуратно? Потому что напряженность на рынке труда сохраняется, но почему можно смягчать - потому что напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается", - сказала она в ходе пресс-конференции.