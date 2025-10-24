Рейтинг@Mail.ru
ЦБ понизил прогноз роста экономики - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/tsb-2050350296.html
ЦБ понизил прогноз роста экономики
ЦБ понизил прогноз роста экономики - РИА Новости, 24.10.2025
ЦБ понизил прогноз роста экономики
Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:50:00+03:00
2025-10-24T13:50:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7cdd1305c22a3c92132d44f66748c3ac.jpg
https://ria.ru/20251024/tsb-2050342559.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21783a84717fc97db8453a8c83202533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ЦБ понизил прогноз роста экономики

ЦБ понизил прогноз роста экономики по итогам текущего года до 0,5-1%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
При этом ЦБ РФ сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. И в 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП - на 1,5-2,5%. Рост ВВП РФ в 2028 год также ожидается на 1,5-2,5%.
В сентябре Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских ожиданий в 2,5%, а на следующий - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента
Вчера, 13:32
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала