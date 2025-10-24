https://ria.ru/20251024/tsb-2050350296.html
ЦБ понизил прогноз роста экономики
ЦБ понизил прогноз роста экономики - РИА Новости, 24.10.2025
ЦБ понизил прогноз роста экономики
Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:50:00+03:00
2025-10-24T13:50:00+03:00
2025-10-24T13:50:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7cdd1305c22a3c92132d44f66748c3ac.jpg
https://ria.ru/20251024/tsb-2050342559.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21783a84717fc97db8453a8c83202533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ЦБ понизил прогноз роста экономики
ЦБ понизил прогноз роста экономики по итогам текущего года до 0,5-1%