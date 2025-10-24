https://ria.ru/20251024/tsb-2050345506.html
ЦБ оценил уровень годовой инфляции
Годовая инфляция в РФ, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%, говорится в сообщении Банка России по итогам... РИА Новости, 24.10.2025
россия
Годовая инфляция в России по оценке на 20 октября составила 8,2 процента
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%", - сказано в сообщении.