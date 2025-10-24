Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оценил уровень годовой инфляции - РИА Новости, 24.10.2025
13:40 24.10.2025
ЦБ оценил уровень годовой инфляции
Годовая инфляция в РФ, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%, говорится в сообщении Банка России по итогам... РИА Новости, 24.10.2025
ЦБ оценил уровень годовой инфляции

Годовая инфляция в России по оценке на 20 октября составила 8,2 процента

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%", - сказано в сообщении.
