Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о стабилизации оттока сотрудников среднего медперсонала - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/trend-2050302138.html
Мурашко рассказал о стабилизации оттока сотрудников среднего медперсонала
Мурашко рассказал о стабилизации оттока сотрудников среднего медперсонала - РИА Новости, 24.10.2025
Мурашко рассказал о стабилизации оттока сотрудников среднего медперсонала
Стойкий отток медицинских специалистов удалось переломить в России, сейчас идет прирост кадров в сельском здравоохранении, тренд по оттоку сотрудников среднего... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:57:00+03:00
2025-10-24T11:57:00+03:00
здоровье - общество
россия
москва
михаил мурашко
национальная медицинская палата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977582328_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_a3ce2c1d29e4d4b6a6a70ff32d352eb9.jpg
https://ria.ru/20251022/murashko-2049925913.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977582328_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b76ca3a686d2f9cb79f960f4f60aa711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, москва, михаил мурашко, национальная медицинская палата
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Национальная медицинская палата
Мурашко рассказал о стабилизации оттока сотрудников среднего медперсонала

Мурашко заявил о переломе тренда по оттоку медицинских сотрудников

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стойкий отток медицинских специалистов удалось переломить в России, сейчас идет прирост кадров в сельском здравоохранении, тренд по оттоку сотрудников среднего медперсонала стабилизирован, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня нам удалось переломить стойкий тренд оттока специалистов, и мы особенно важно констатируем, что идет прирост в сельском здравоохранении, в первичном звене, все это в конечном итоге - доступность и своевременность оказания медицинской помощи. Пока тренд по среднему персоналу не переломлен, он стабилизирован", - сказал министр в ходе Х Съезда объединения медицинских работников Союза медицинского сообщества НМП.
Он отметил, что необходимо решить эту проблему, ведь средний медицинский персонал - это такой же участник лечебного процесса.
Х Съезд Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата" проходит в Москве 24-25 октября. На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы современного российского здравоохранения: врачебное образование, особенности аккредитации врачей, непрерывное медицинское образование и другие. В рамках Съезда пройдет V Юридическая международная конференция "Современное состояние правового регулирования медицинской деятельности", на которой будут рассмотрены вопросы законодательства и правового регулирования медицинской деятельности. Также на конференции будет представлен международный опыт регулирования в Китайской Народной Республике и Республики Беларусь.
Люди пожилого возраста занимаются хатха-йогой - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мурашко рассказал о новых тенденциях в здравоохранении
22 октября, 19:31
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваМихаил МурашкоНациональная медицинская палата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала