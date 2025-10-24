Мурашко рассказал о стабилизации оттока сотрудников среднего медперсонала

"Сегодня нам удалось переломить стойкий тренд оттока специалистов, и мы особенно важно констатируем, что идет прирост в сельском здравоохранении, в первичном звене, все это в конечном итоге - доступность и своевременность оказания медицинской помощи. Пока тренд по среднему персоналу не переломлен, он стабилизирован", - сказал министр в ходе Х Съезда объединения медицинских работников Союза медицинского сообщества НМП.