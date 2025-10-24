https://ria.ru/20251024/trend-2050302138.html
Мурашко рассказал о стабилизации оттока сотрудников среднего медперсонала
24.10.2025
Мурашко рассказал о стабилизации оттока сотрудников среднего медперсонала
Стойкий отток медицинских специалистов удалось переломить в России, сейчас идет прирост кадров в сельском здравоохранении, тренд по оттоку сотрудников среднего... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24
2025-10-24T11:57:00+03:00
2025-10-24T11:57:00+03:00
здоровье - общество
россия
москва
михаил мурашко
национальная медицинская палата
россия
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стойкий отток медицинских специалистов удалось переломить в России, сейчас идет прирост кадров в сельском здравоохранении, тренд по оттоку сотрудников среднего медперсонала стабилизирован, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня нам удалось переломить стойкий тренд оттока специалистов, и мы особенно важно констатируем, что идет прирост в сельском здравоохранении, в первичном звене, все это в конечном итоге - доступность и своевременность оказания медицинской помощи. Пока тренд по среднему персоналу не переломлен, он стабилизирован", - сказал министр в ходе Х Съезда объединения медицинских работников Союза медицинского сообщества НМП.
Он отметил, что необходимо решить эту проблему, ведь средний медицинский персонал - это такой же участник лечебного процесса.
Х Съезд Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата
" проходит в Москве
24-25 октября. На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы современного российского здравоохранения: врачебное образование, особенности аккредитации врачей, непрерывное медицинское образование и другие. В рамках Съезда пройдет V Юридическая международная конференция "Современное состояние правового регулирования медицинской деятельности", на которой будут рассмотрены вопросы законодательства и правового регулирования медицинской деятельности. Также на конференции будет представлен международный опыт регулирования в Китайской Народной Республике и Республики Беларусь.