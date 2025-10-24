МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу следует провести "чистку" круга общения ради урегулирования на Украине, заявил полковник в отставке, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в соцсети X.
Трамп сказал. Трамп почти сделал
Вчера, 08:00
Трамп на этой неделе заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиров Путиным в Будапеште, но собирается провести ее в будущем. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, заявил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для Москвы, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.