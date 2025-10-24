Рейтинг@Mail.ru
"Нужно избавиться". В США дали Трампу совет после шага против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 24.10.2025 (обновлено: 19:43 24.10.2025)
"Нужно избавиться". В США дали Трампу совет после шага против России
Американскому лидеру Дональду Трампу следует провести "чистку" круга общения ради урегулирования на Украине, заявил полковник в отставке, экс-советник главы... РИА Новости, 24.10.2025
"Нужно избавиться". В США дали Трампу совет после шага против России

Макгрегор посоветовал Трампу избавиться от подхалимов ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу следует провести "чистку" круга общения ради урегулирования на Украине, заявил полковник в отставке, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Что касается Украины <…>, Трампу нужно избавиться от подхалимов. Они создают много шума о якобы крупных сделках и мнимых громких победах. Настоящие военные профессионалы говорили бы ему суровую правду", — подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп сказал. Трамп почти сделал
Вчера, 08:00
Трамп на этой неделе заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиров Путиным в Будапеште, но собирается провести ее в будущем. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, заявил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для Москвы, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
