Трамп назвал причину рекордного роста фондового рынка
15:23 24.10.2025 (обновлено: 15:24 24.10.2025)
Трамп назвал причину рекордного роста фондового рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что рекордные показатели американского фондового рынка связаны с введёнными им пошлинами. РИА Новости, 24.10.2025
Трамп назвал причину рекордного роста фондового рынка

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рекордные показатели американского фондового рынка связаны с введёнными им пошлинами.
"Фондовый рынок сильнее, чем когда-либо прежде, благодаря пошлинам!" - написал он в своей соцсети Truth Social.
МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику
14 октября, 16:23
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
