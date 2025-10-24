Рейтинг@Mail.ru
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
13:26 24.10.2025
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
в мире
сша
россия
будапешт
дональд трамп
кит келлог
владимир путин
сша
россия
будапешт
в мире, сша, россия, будапешт, дональд трамп, кит келлог, владимир путин
В мире, США, Россия, Будапешт, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Путин
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен прекратить слушать спецпосланника Кита Келлога и американского госсекретаря Марко Рубио перед будущими встречами со своим коллегой Владимиром Путиным, пишет Responsible Statecraft.
«
"Прежде чем Трамп назначит будущую встречу с Путиным, ему следует избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой силе Украины, высказываемых Китом Келлогом, Марко Рубио и многими неоконами в Вашингтоне", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ рассказали, что случится на Украине после нового хода США против России
Вчера, 12:24
Трамп на этой неделе заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, но собирается провести ее в будущем.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, заявил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Финляндии забили тревогу после предупреждения Путина
Вчера, 09:33
 
В мире США Россия Будапешт Дональд Трамп Кит Келлог Владимир Путин
 
 
