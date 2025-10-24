https://ria.ru/20251024/tramp-2050338976.html
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России - РИА Новости, 24.10.2025
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
Президент США Дональд Трамп должен прекратить слушать спецпосланника Кита Келлога и американского госсекретаря Марко Рубио перед будущими встречами со своим... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:26:00+03:00
2025-10-24T13:26:00+03:00
2025-10-24T13:26:00+03:00
в мире
сша
россия
будапешт
дональд трамп
кит келлог
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a6a237d3b8a9246b6597d8a876dbbec3.jpg
https://ria.ru/20251024/unherd-2050308416.html
https://ria.ru/20251024/preduprezhdenie-2050274734.html
сша
россия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_99e1cba01ed79df750cadcb1e9a1dfe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, будапешт, дональд трамп, кит келлог, владимир путин
В мире, США, Россия, Будапешт, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Путин
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
RS: Трамп не должен слушать Келлога и Рубио перед встречами с Путиным