В США рассказали о плане Трампа переизбраться на третий срок
В США рассказали о плане Трампа переизбраться на третий срок - РИА Новости, 24.10.2025
В США рассказали о плане Трампа переизбраться на третий срок
Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что существует план, согласно которому нынешний американский лидер снова может стать... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:58:00+03:00
2025-10-24T10:58:00+03:00
2025-10-24T10:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
стив бэннон
сша
В США рассказали о плане Трампа переизбраться на третий срок
Бэннон: Трамп планирует переизбраться на третий срок
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что существует план, согласно которому нынешний американский лидер снова может стать президентом в 2028 году.
"Существует множество разных вариантов. Когда придет время, мы представим план, но план есть, и президент Трамп
станет президентом в 2028 году", - заявил Бэннон
в интервью журналу Economist.
По его словам, стране на посту президента нужен Трамп.
"Нам нужно завершить то, что мы начали. И мы завершим это через Трампа... Он нам нужен на как минимум еще один срок, и он получит его в 2028 году", - добавил Бэннон.
Следующие выборы президента США
должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.