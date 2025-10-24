Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы - РИА Новости, 24.10.2025
10:31 24.10.2025 (обновлено: 11:58 24.10.2025)
Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы
Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американские вооруженные силы начнут проводить наземные операции против наркокартелей в Венесуэле, пишет... РИА Новости, 24.10.2025
Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы

Трамп пригрозил Венесуэле проведением наземных операций

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американские вооруженные силы начнут проводить наземные операции против наркокартелей в Венесуэле, пишет Bloomberg.
"Суша будет следующей", — цитирует издание его заявление журналистам в Белом доме.
Агентство добавило, что Трамп затем обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой "пойти в конгресс" и сообщить о проведении операции.
Соединенные Штаты неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозили задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.
