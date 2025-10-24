Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о давлении Трампа и Рютте на премьера Италии
10:30 24.10.2025
СМИ узнали о давлении Трампа и Рютте на премьера Италии
СМИ узнали о давлении Трампа и Рютте на премьера Италии - РИА Новости, 24.10.2025
СМИ узнали о давлении Трампа и Рютте на премьера Италии
Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте оказывают давление на итальянского премьера Джорджу Мелони, чтобы Италия присоединилась к инициативе... РИА Новости, 24.10.2025
СМИ узнали о давлении Трампа и Рютте на премьера Италии

Stampa: Трамп и Рютте хотят заставить Италию присоединиться к PURL по Украине

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте оказывают давление на итальянского премьера Джорджу Мелони, чтобы Италия присоединилась к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Киева, сообщает газета Stampa.
Владимир Зеленский ранее пожаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к этой программе. Как пишет издание, изначально итальянское правительство возражало против участия в инициативе по экономическим причинам, а также из-за общественного мнения.
"Потом что-то изменилось. Мы знаем, что на Мелони начали оказывать давление и что Дональд Трамп лично якобы просил премьер-министра приложить усилия. Однако больше, чем другие, настаивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который осознает, что только через этот инструмент удастся стимулировать закупку оружия для Киева и укрепить единство Атлантического альянса", - говорится в материале газеты.
По данным издания, Зеленский обсудил этот вопрос с Мелони, надеясь убедить ее. Однако, по информации источников правительственного Дворца Киджи, итальянский премьер пока не дала окончательного согласия на участие в PURL.
Кроме того, газета пишет, что в ходе встречи Мелони и Зеленский также обсудили использование российских активов, заморозку которых РФ называет воровством, для предоставления кредита Украине. Премьер Италии донесла до собеседника свою позицию и указала на юридические и финансовые проблемные вопросы, которые усложняют использование данных активов.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
