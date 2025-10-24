https://ria.ru/20251024/tramp-2050273786.html
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2025
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп усиливает давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона оставалась приверженной... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:27:00+03:00
2025-10-24T09:27:00+03:00
2025-10-24T09:27:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c57ce28ed54048c323b55a7d5f782d2e.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050230773.html
https://ria.ru/20251022/ssha-2049880813.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_acc07e3075e7a2b7610cfb22bf55d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ
FT: Трамп усилил давление на Нетаньяху для выполнения соглашения по Газе
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп усиливает давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона оставалась приверженной заключенному ранее соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пишет британская газета Financial Times
со ссылкой на источники.
"Трамп
увеличивает давление на крайне правое правительство Нетаньяху
, чтобы оно оставалось приверженным его хрупкой сделке по прекращению огня в Газе, к которой его ранее принудили", - говорится в публикации издания.
Как заявил газете осведомленный источник, в США
понимают, что не могут оставить выполнение мирного плана американского президента на Израиль
. По данным другого источника, Трамп также дал понять Нетаньяху, что недоволен атаками Израиля на сектор Газа и прекращением гуманитарной помощи.
"Трамп был не рад из-за израильтян, потому что Израиль пытался найти способ выйти из сделки. Он сказал прекратить это", - рассказал собеседник издания.
Трамп 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории или депортировали.