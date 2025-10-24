Рейтинг@Mail.ru
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/tramp-2050273786.html
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2025
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп усиливает давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона оставалась приверженной... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:27:00+03:00
2025-10-24T09:27:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c57ce28ed54048c323b55a7d5f782d2e.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050230773.html
https://ria.ru/20251022/ssha-2049880813.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_acc07e3075e7a2b7610cfb22bf55d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ

FT: Трамп усилил давление на Нетаньяху для выполнения соглашения по Газе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона оставалась приверженной заключенному ранее соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Трамп увеличивает давление на крайне правое правительство Нетаньяху, чтобы оно оставалось приверженным его хрупкой сделке по прекращению огня в Газе, к которой его ранее принудили", - говорится в публикации издания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Израиль не будет аннексировать Западный берег Иордана, заявил Трамп
23 октября, 23:31
Как заявил газете осведомленный источник, в США понимают, что не могут оставить выполнение мирного плана американского президента на Израиль. По данным другого источника, Трамп также дал понять Нетаньяху, что недоволен атаками Израиля на сектор Газа и прекращением гуманитарной помощи.
"Трамп был не рад из-за израильтян, потому что Израиль пытался найти способ выйти из сделки. Он сказал прекратить это", - рассказал собеседник издания.
Трамп 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории или депортировали.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле
22 октября, 16:17
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала