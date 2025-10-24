Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона оставалась приверженной заключенному ранее соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пишет британская газета Президент США Дональд Трамп усиливает давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона оставалась приверженной заключенному ранее соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Трамп увеличивает давление на крайне правое правительство Нетаньяху , чтобы оно оставалось приверженным его хрупкой сделке по прекращению огня в Газе, к которой его ранее принудили", - говорится в публикации издания.

Как заявил газете осведомленный источник, в США понимают, что не могут оставить выполнение мирного плана американского президента на Израиль . По данным другого источника, Трамп также дал понять Нетаньяху, что недоволен атаками Израиля на сектор Газа и прекращением гуманитарной помощи.

"Трамп был не рад из-за израильтян, потому что Израиль пытался найти способ выйти из сделки. Он сказал прекратить это", - рассказал собеседник издания.

Трамп 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.