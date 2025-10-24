Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, сообщили WSJ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу представили три варианта санкций против России, из которых он выбрал средний по жесткости, сообщает газета Президенту США Дональду Трампу представили три варианта санкций против России, из которых он выбрал средний по жесткости, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, самый жесткий вариант был направлен непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей. Средний вариант включал санкции против российской энергетической отрасли. Рассматривались еще более мягкие ограничения.

Как утверждает издание, у Трампа есть другие инструменты для усиления давления на РФ, но он пока ими не воспользовался. В их числе - отправка на Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

"Трамп оставляет некоторые вопросы открытыми, потому что он по-прежнему очень хочет заключить сделку с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - прокомментировал выбор президента Курт Волкер, спецпредставитель Трампа по Украине в его первой администрации.