Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, сообщили WSJ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу представили три варианта санкций против России, из которых он выбрал средний по жесткости, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, самый жесткий вариант был направлен непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей. Средний вариант включал санкции против российской энергетической отрасли. Рассматривались еще более мягкие ограничения.
Трамп выбрал средний вариант, и, как пишет издание, на заседании в среду его поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.
Как утверждает издание, у Трампа есть другие инструменты для усиления давления на РФ, но он пока ими не воспользовался. В их числе - отправка на Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk.
"Трамп оставляет некоторые вопросы открытыми, потому что он по-прежнему очень хочет заключить сделку с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - прокомментировал выбор президента Курт Волкер, спецпредставитель Трампа по Украине в его первой администрации.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.