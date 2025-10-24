https://ria.ru/20251024/tramp-2050248671.html
В конгрессе США заявили, что Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине
В конгрессе США заявили, что Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
В конгрессе США заявили, что Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T04:07:00+03:00
2025-10-24T04:07:00+03:00
2025-10-24T05:15:00+03:00
Конгрессвуман Луна: Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине