В конгрессе США заявили, что Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине
04:07 24.10.2025 (обновлено: 05:15 24.10.2025)
В конгрессе США заявили, что Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
Конгрессвуман Луна: Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет эскалации конфликта на Украине, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
"Он не хочет эскалации этого", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на Youtube, комментируя позицию американского лидера по конфликту на Украине.
По мнению Луны, Трамп не хочет эскалации, в частности потому, что верит в необходимость "отвечать за свои решения после смерти".
"Я думаю, что именно поэтому ему удалось заключить восемь мирных соглашений, и я думаю, что скоро их будет девять", - добавила она.
При этом республиканка отметила, что, в отличие от Трампа, за продолжение конфликта выступает НАТО, поскольку альянс смотрит на происходящее с "перспективой холодной войны".
Заголовок открываемого материала