Трамп хочет надавить не только на Россию, но и на Киев, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает изучать способы оказать давление не только на Россию, но и на Владимира Зеленского с целью добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.