Трамп заявил, что не знает, закончится ли в США шатдаун к его возвращению

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, будет ли проблема приостановки работы правительства страны решена к его возвращению из поездки по Азии.
В пятницу вечером Трамп покинет Вашингтон, чтобы начать свое азиатское турне, которое предусматривает посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи.
"Не знаю", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что вопрос решится к его возвращению.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.