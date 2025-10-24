Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не знает, закончится ли в США шатдаун к его возвращению - РИА Новости, 24.10.2025
01:07 24.10.2025
Трамп заявил, что не знает, закончится ли в США шатдаун к его возвращению
Трамп заявил, что не знает, закончится ли в США шатдаун к его возвращению - РИА Новости, 24.10.2025
Трамп заявил, что не знает, закончится ли в США шатдаун к его возвращению
Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, будет ли проблема приостановки работы правительства страны решена к его возвращению из поездки по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T01:07:00+03:00
2025-10-24T01:07:00+03:00
в мире
сша
азия
дональд трамп
в мире, сша, азия, дональд трамп
В мире, США, Азия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не знает, закончится ли в США шатдаун к его возвращению

Трамп не знает, закончится ли в США шатдаун к его возвращению из Азии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, будет ли проблема приостановки работы правительства страны решена к его возвращению из поездки по Азии.
В пятницу вечером Трамп покинет Вашингтон, чтобы начать свое азиатское турне, которое предусматривает посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи.
"Не знаю", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что вопрос решится к его возвращению.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Сотни тысяч федеральных служащих в США не получат зарплату из-за шатдауна
Вчера, 20:50
 
