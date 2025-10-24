https://ria.ru/20251024/tramp-2050239108.html
СМИ: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом
СМИ: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом - РИА Новости, 24.10.2025
СМИ: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом
Масштабные работы в Восточном крыле Белого дома проводятся не только с целью строительства бального зала по задумке президента США Дональда Трампа, но и... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T01:03:00+03:00
2025-10-24T01:03:00+03:00
2025-10-24T01:03:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
франклин рузвельт
джордж флойд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e8ff25b33a824a78caf664e7fe824a7.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050225133.html
https://ria.ru/20251023/ssha-2050223882.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31dd720a572469a83f840f683045e209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, франклин рузвельт, джордж флойд
В мире, США, Дональд Трамп, Франклин Рузвельт, Джордж Флойд
СМИ: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом
CBS: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Масштабные работы в Восточном крыле Белого дома проводятся не только с целью строительства бального зала по задумке президента США Дональда Трампа, но и модернизации подземного бункера, созданного в той же части комплекса в годы Второй мировой войны, сообщают американские СМИ.
По данным телеканала CBS
, газеты USA Today и других изданий в США
, американская администрации намерена модернизировать бункер, в котором расположен Президентский оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (PEOC).
Подземная конструкция была построена еще в годы Второй мировой войны с целью защитить президента Франклина Рузвельта
в случае воздушных атак на Вашингтон.
Согласно публичной информации, в современной истории оперативный центр использовался несколько раз. В 2001 году в него были эвакуированы ключевые лица Белого дома после террористической атаки 11 сентября, а в 2020 году по сообщениям СМИ, там укрывался сам Трамп
на фоне протестов из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда
.
"Бункер под Восточным крылом также будет модернизирован… Военное управление Белого дома занимается его реконструкцией", - говорится, в частности, в публикации CBS.
При этом указывается, что, хоть Трамп и привлекает деньги спонсоров на строительство бального зала, источник средств на ремонт бункера остается неизвестен.
Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.