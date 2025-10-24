СМИ: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Масштабные работы в Восточном крыле Белого дома проводятся не только с целью строительства бального зала по задумке президента США Дональда Трампа, но и модернизации подземного бункера, созданного в той же части комплекса в годы Второй мировой войны, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала CBS , газеты USA Today и других изданий в США , американская администрации намерена модернизировать бункер, в котором расположен Президентский оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (PEOC).

Подземная конструкция была построена еще в годы Второй мировой войны с целью защитить президента Франклина Рузвельта в случае воздушных атак на Вашингтон.

Согласно публичной информации, в современной истории оперативный центр использовался несколько раз. В 2001 году в него были эвакуированы ключевые лица Белого дома после террористической атаки 11 сентября, а в 2020 году по сообщениям СМИ, там укрывался сам Трамп на фоне протестов из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда

"Бункер под Восточным крылом также будет модернизирован… Военное управление Белого дома занимается его реконструкцией", - говорится, в частности, в публикации CBS.

При этом указывается, что, хоть Трамп и привлекает деньги спонсоров на строительство бального зала, источник средств на ремонт бункера остается неизвестен.

Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.