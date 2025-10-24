Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Хегсет сравнили наркокартели с террористическими группировками
00:09 24.10.2025
Трамп и Хегсет сравнили наркокартели с террористическими группировками
Трамп и Хегсет сравнили наркокартели с террористическими группировками
в мире, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, джо байден, аль-каида, министерство обороны сша, исламское государство*
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Джо Байден, Аль-Каида, Министерство обороны США, Исламское государство*
© AP Photo / Evan VucciПит Хегсет и Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Пит Хегсет и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет сравнили наркокартели с террористическими группировками "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) и "Аль-Каида"* (запрещена в РФ), пообещав, что Соединенные Штаты будут принимать против них соответствующие меры.
"Теперь всему миру должно быть ясно, что картели — это ИГ* западного полушария... Спасибо тебе большое, Джо Байден, за то, что позволил этому случиться. Байден просто сдал нашу страну картелям", — сказал Трамп во время своего выступления в Белом доме.
Хегсет, в свою очередь, поддержал главу нынешней администрации, пообещав, что власти США будут охотиться за картелями так же, как они охотились за исламистами.
"Поэтому наше послание этим зарубежным террористическим организациям таково: мы поступим с вами так же, как поступили с "Аль-Каидой"*. Мы найдём вас, мы установим ваши сети, будем выслеживать вас и мы убьем вас", — сказал Хегсет.
Трамп ранее сообщил конгрессу США, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.
* Запрещенная в России террористическая группировка
