Трамп и Хегсет сравнили наркокартели с террористическими группировками

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет сравнили наркокартели с террористическими группировками "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) и "Аль-Каида"* (запрещена в РФ), пообещав, что Соединенные Штаты будут принимать против них соответствующие меры.
"Теперь всему миру должно быть ясно, что картели — это ИГ* западного полушария... Спасибо тебе большое, Джо Байден, за то, что позволил этому случиться. Байден просто сдал нашу страну картелям", — сказал Трамп во время своего выступления в Белом доме.
"Поэтому наше послание этим зарубежным террористическим организациям таково: мы поступим с вами так же, как поступили с "Аль-Каидой"*. Мы найдём вас, мы установим ваши сети, будем выслеживать вас и мы убьем вас", — сказал Хегсет.
Трамп ранее сообщил конгрессу США, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями.
* Запрещенная в России террористическая группировка