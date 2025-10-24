Трамп и Хегсет сравнили наркокартели с террористическими группировками

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет сравнили наркокартели с террористическими группировками "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) и "Аль-Каида"* (запрещена в РФ), пообещав, что Соединенные Штаты будут принимать против них соответствующие меры.