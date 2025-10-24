Трамп заявил, что США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии, обвинив Боготу в производстве кокаина в невиданных объемах.

"Колумбия - это наркопритон... Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук. Мы больше не будем этого терпеть", - сказал он журналистам в Белом доме.