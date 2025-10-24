Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии
00:04 24.10.2025
Трамп заявил, что США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии
Трамп заявил, что США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии - РИА Новости, 24.10.2025
Трамп заявил, что США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии, обвинив Боготу в производстве кокаина в... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
колумбия
сша
дональд трамп
густаво петро
колумбия
сша
в мире, колумбия, сша, дональд трамп, густаво петро
В мире, Колумбия, США, Дональд Трамп, Густаво Петро
Трамп заявил, что США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии

Трамп: США больше не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии, обвинив Боготу в производстве кокаина в невиданных объемах.
"Колумбия - это наркопритон... Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук. Мы больше не будем этого терпеть", - сказал он журналистам в Белом доме.
Американский лидер также оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "негодяем и бандитом".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп пообещал убивать тех, кто привозит наркотики в США
Вчера, 23:34
 
В миреКолумбияСШАДональд ТрампГуставо Петро
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
