Перенос Д. Трампом на неопределенный срок своей встречи в Будапеште с президентом В. Путиным немного отдает сюром в духе фильма по произведениям Стефана Цвейга о межвоенном периоде в Европе, который европейские элиты воспроизводят как кровавый фарс. Европа, которую Трамп унижал под камеры при каждом удобном случае (у себя в Белом доме и в Шарм-эш-Шейхе), вынужденно комментирует в состоянии эйфории, видя в этом восстановление единства Запада на уровне санкций.

Но за рамками остаются четкий отказ Трампа от поставок Киеву "Томагавков" и его выход из прямого участия в конфликте на путях покупки американских вооружений для Украины европейцами. То есть Трамп не хочет эскалации, которая спровоцирует ответ Москвы . Президент В. Путин внес ясность в вопрос о саммите в Будапеште : Трамп предложил, Трамп отозвал.

Предмет особой гордости европейских столиц — унижение с выбором Будапешта случится не сейчас, а когда-то потом. Проблема Будапешта еще связана с тем, что столица Венгрии отсылает к Будапештскому меморандуму 1994 года, когда Украина никому не угрожала — именно в это состояние Москва и хочет ее вернуть, что будет ее самой надежной гарантией безопасности. Другой неприятный для европейских элит момент: выбор Будапешта — это поддержка Америкой Трампа премьеров Орбана и Фицо против наднациональной Европы , ставшей, по утверждению вице-президента Дж. Д. Вэнса, на путь "цивилизационного самоубийства", и указание на фундаментальные идейные разногласия в трансатлантическом семействе.

Пока европейская реакция фокусируется на санкционных мерах Трампа, которые Москву не впечатляют. Тем более что заменить российскую нефть на мировом рынке нечем — на это потребуется время, как объяснил российский лидер, в условиях недостаточных инвестиций в углеводородную энергетику повсюду в мире в последнее время. Пока же введение американских санкций против " Лукойла " и " Роснефти " привело к росту мировых цен на нефть. Не зря Трамп заметил, что эти санкции продлятся недолго. Он похвалился тем (чтобы успокоить рынки?), что никто так быстро не отменяет санкции, как он сам.

В сухом остатке оказывается то, что Трамп взял паузу в своем миротворчестве, рассчитывая, что Вооруженные силы России сами выйдут на рубежи, которые уже давно обозначил Кремль, и Киеву придется их принять как фактическую ЛБС. Но это оставляет в стороне вопрос о первопричинах конфликта, то есть внутреннем состоянии Украины — и 1994 год здесь служит хорошим индикатором.

Ясно, что тут Белый дом и Кремль, что называется, говорят мимо друг друга. Объяснение можно найти у Жана Бодрийяра, который противопоставлял "банальным стратегиям", образчиком которых является "транзакционная дипломатия" Трампа, "фатальные стратегии", укорененные в судьбе и исторической миссии государств и народов.

Именно об этом напомнил президент В. Путин, когда говорил о том, что Россия относится к числу государств, которые не поддаются давлению. Добавим, будь то папский престол в первой половине XIII века, Наполеон, Гитлер или исторический Запад современного образца. Просто это наша судьба — противостоять доминированию Запада и служить орудием эмансипации мира от его гегемонии: бремя этой миссии некому передать. Эта история — неотъемлемая часть нашего самосознания. А если кому и отказываться от своей, кстати, выдуманной истории, то это Киеву, и в Белом доме это рано или поздно придется понять.

Нельзя не заметить, что Трамп проецирует свою позицию "мира через силу" на украинский конфликт, где сила явно на стороне России, которая не отрицает своего стремления к прочному миру. О мире в принципе могли бы договориться оба лидера в отсутствие Киева и Европы, которым нужно только прекращение огня, если апеллировать к опыту подписания плана из 20 пунктов Трампа по Газе ( Марк Рютте заявил, что никакого такого плана из 12 пунктов, анонсированного Брюсселем , он не привозил Трампу, у которого, понятно, есть свой). Почему бы и нет, если вопрос стоит о принуждении к миру — стратегии, изобретенной на Западе. Получается, что эта задача фактически возлагается на Россию, которой и называть новые сроки встречи в Будапеште, притом что отношения между Москвой и Вашингтоном хотя и пострадали, но не критично.

Что до других игроков, то Трамп может полностью заняться внутренней трансформацией своей страны, благо там достаточно сильная центральная власть. Но как быть с призраком биржевого краха, который Китай способен спровоцировать, оставив сектор искусственного интеллекта без своих чипов? Президент также вывел США из темы дальнобойного оружия, то есть плоды его применения против России будут пожинать Киев и Европа. Нельзя также исключать, что по мере легко прогнозируемого разочарования европейских столиц ситуацией на Украине Вашингтон может подталкивать их к экспроприации российских суверенных активов — такая валютно-финансовая нуллификация Европы вполне отвечала бы очевидной цели Трампа уничтожить ее как потенциального конкурента, а теперь еще и как идеологического противника, где окопались родственные демократам либерально-глобалистские силы.