Трамп раскрыл самого опасного человека в своей команде

"У нас есть Дарт Вейдер. Вы знаете Дарта Вейдера? Дарт Вейдер это человек… Он сидит где-то там. Дарт, это ты? Встань, пожалуйста. Они называют его Дарт Вейдер. Я называю его хорошим человеком".

Так говорил президент США Дональд Трамп, забыв, по-видимому, настоящее имя "хорошего человека". И когда тот встал, все увидели, что у Дарта Вейдера нет шлема, но есть борода, лысина и очки, из-за чего он больше похож на преподавателя колледжа, чем на темного лорда ситхов.

По паспорту он Рассел Воут. Его действительно называют Дартом Вейдером, серым кардиналом и самым влиятельным человеком в администрации Трампа из тех, кто держится в тени. Президент мог забыть его имя, так как встречаются они примерно раз в месяц. В остальное время Воут занят осушением "вашингтонского болота": устанавливает насосы и отводит шланги, чтобы главе государства осталось только кнопку нажать — и его враги вылетели в трубу.

Перед нами случай, когда не место красит человека, а человек — место. Именно Воут стоит за масштабными чистками в государственном аппарате США. В былые времена решение подобных вопросов доверяли спецслужбам, а Дарт Вейдер Трампа скорее заместитель главного бухгалтера — руководитель административно-бюджетного управления Белого дома, которое занято версткой главного финансового документа страны. То есть он даже не главбух (министр финансов). Зато, благодаря своем посту, лучше всех знает, куда идут бюджетные деньги. По их следам он выискивает своих жертв.

За это "жертвы" — либералы, глобалисты, грантоеды, шестеренки "глубинного государства" — ненавидят его и боятся.

Формально Воут также возглавляет недоброй славы агентство USAID и бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере, единолично сменив на этих постах Марко Рубио и Скотта Бессента. При их попечительстве там уже развалили все, что могли, а задача Воута — в том, чтобы на развалинах не возродилась жизнь. Он там такой начальник, который следит, чтобы никто не работал.

Это часть многоуровневой стратегии Воута, его план, его борьба. Он долго и внимательно изучал структуру вашингтонской бюрократии и ее юридические обереги. Первая же партия уволенных чиновников обратилась в суд и выиграла дело, но, покуда шли разбирательства, темный лорд уничтожал их рабочие места, чтоб возвращаться было просто некуда.

О его истинной роли многие узнали только благодаря судам. До того всем позволяли считать, что заслуги Воута принадлежат Илону Маску.

Сейчас у серого кардинала по программе большая жатва, красная свадьба, удар по площади. Шатдаун и вызванный им простой государственных структур он использует для увольнения чиновников в эпических масштабах. Изгнанные тоже пойдут в суд и попытаются вернуться, но Воут лучше всех в Америке теперь знает, как забаррикадироваться изнутри. Он вообще очень многое знает: враги находят его жутко умным и страшно проницательным.

Может показаться, будто им руководит скаредность: чем меньше трат на госаппарат при распухшем госдолге, тем лучше. Но взгляд на Воута как на борца за сокращение бюджетного дефицита поверхностен. Прежде всего он христианский националист, который хочет вернуть родину на старые рельсы, а препятствие к этому видит в либеральной бюрократии. Осознавая, что ее сопротивление способно сделать второе президентство Трампа (или любого другого консерватора) таким же бесплодным, каким стало первое, Воут несколько лет готовил спецоперацию с увольнениями.

"Я хочу, чтобы повстанцы были обнаружены и идентифицированы, даже если для этого придется обыскать каждый дом в системе", — говаривал оригинальный Дарт Вейдер по схожему поводу.

Октябрь 2025 года стал для Воута месяцем как боевой, так и личной славы. Шеф наконец-то похвалил его на публике. Более того, обозначил как ведущего идеолога трампизма, впервые признав, что так называемый "Проект 2025" — это программа действий для Белого дома. Прежде из этого пытались сделать секрет, чтобы запутать противника и прикрыть Воута как ведущий мозговой центр.

Трампизм — это просто, трампизм сводится к одному постулату: Трамп всегда прав, он чертов гений, он сделает Америку снова великой, он остановил десять войн, которые ни за что не начались бы, будь он президентом. Если нужно больше конкретики, за нее отвечает Воут. Его люди наполняют трампизм практическим содержанием, а сумма их идей изложена в том самом "Проекте 2025", карте реформ Трампа.

Откуда у серого кардинала столько сил, чтобы все успевать, — вопрос открытый. Либералы уверены, что он черпает их на темной стороне. В чем-то они даже правы. Если перенести Воута на почву наших фольклорных персонажей, то он не тот добрый молодец, который нащупал кощееву иглу. Враги Воута зачастую также враги России или того, что в России понимают под традиционным образом жизни. Но далеко не все порядки, которые Дарт Вейдер считает идеальными, пришлись бы россиянам по душе.

Ситхи мыслят абсолютами, и трампизм, по Воуту, это довольно дикий капитализм, где увольняют по щелчку, а ответ государства на любую претензию снизу — "сам виноват" или "нет денег". Это в значительной степени самоустранение власти от проблем общества, когда она не страхует, не кормит, не греет, а сосредоточена на борьбе с идеологическими врагами.

Например, трамповский Дарт Вейдер запланировал упразднить Министерство образования, чтобы либералы не могли использовать его как орудие и навязывать свой стандарт. В реалиях старой доброй Америки, которую боготворит Воут, и специфической среды ревностных протестантов, частью которой он является, это подчас означало триумф "плоскоземельщиков" и оборону школ не только от меньшинств, но и от научных знаний, противоречащих религиозным книгам. В тех же местах американских детей учили, что все русские — коммунисты, а коммунистов надо убивать, пока они маленькие.

Точно так же Воут хотел бы упразднить Министерство торговли, ФБР, АНБ и так далее, чтобы в конечном счете откатить Америку на сто лет назад — в правовой режим до Великой депрессии. И это скорее случайность, чем закономерность, что он при этом выступает за минимизацию участия в НАТО, поскольку осознал НАТО как институт глобального либерализма. Прежде среда христианских националистов США порождала пламенных русофобов, лишь теперь мы не те дроиды, которых они ищут.

При президенте Рональде Рейгане американский консерватизм замахнулся на настоящие "звездные войны" и на что-то вроде "звезды смерти". Но Воут на то и умный, чтобы догадаться, что не русские реваншисты, не китайские коммунисты и не кубинские повстанцы, а вполне доморощенные либералы пытаются загнать христианский национализм США в гроб и заколотить крышку гендерно-нейтральными биоразлагаемыми гвоздями.