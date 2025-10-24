Эксперт дал совет, как распознать мошеннический аккаунт в Telegram

Соловьев подчеркнул, что для генерирования нужного контакта мошенники используют возможности искусственного интеллекта, который путем анализа взаимосвязей и иерархии людей в конкретной организации (по скачанным или похищенным базам данных), общественных и научных интересов, клиентских баз врачей, коучей, консультантов, сообществ по интересам, групп одноклассников и так далее выстраивает цепочки, в которых сообщение от фальшивого адресата будет выглядеть логичным и привлекательным для потенциальной жертвы.

"Мессенджер Telegram отражает информацию о происхождении аккаунта на главном экране. Смотрим в его верхнюю часть и находим там табличку с информацией – в первой строчке ФИО контакта, а внизу информация, есть ли этот человек в контактах потенциальной жертвы. Если вы заносили человека в контакты, а в полученном сообщении вы обнаруживаете, что мессенджер не видит его в контактах, значит, это фальшивый аккаунт. Подтвердить это можно, посмотрев на следующую строчку, там содержится информация о времени регистрации аккаунта. И если там указан текущий месяц и год, то это еще одно подтверждение того, что аккаунт был создан совсем недавно для совершения преступлений", - сказал эксперт.