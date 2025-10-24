Эксперт дал совет, как распознать мошеннический аккаунт в Telegram

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Мошеннический аккаунт в Telegram можно легко распознать с помощью времени обновления фото и имени профиля, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"В последнее время в отношении россиян с использованием мессенджера Telegram применяется ряд мошеннических схем. Среди них наиболее популярный - фальшивый "начальник", "журналист", "наставник", "врач", "одноклассник" и так далее. Стопроцентным подтверждением обмана является информация, содержащаяся в следующих двух строчках – времени обновления фото и имени профиля. Как правило, при звонках и сообщениях от мошенников срок обновления профиля исчисляется часами или несколькими днями. При наличии указанных признаков блокируйте контакт и удаляйте переписку", - сказал Соловьев агентству.
Кроме того, эксперт посоветовал не забывать перепроверять все просьбы, поступившие в мессенджерах, во время общения посредством обычной телефонной связи или, что предпочтительнее, лично.
Соловьев подчеркнул, что для генерирования нужного контакта мошенники используют возможности искусственного интеллекта, который путем анализа взаимосвязей и иерархии людей в конкретной организации (по скачанным или похищенным базам данных), общественных и научных интересов, клиентских баз врачей, коучей, консультантов, сообществ по интересам, групп одноклассников и так далее выстраивает цепочки, в которых сообщение от фальшивого адресата будет выглядеть логичным и привлекательным для потенциальной жертвы.
"Затем создается фальшивый аккаунт инициатора сообщения с нужной аватаркой, после чего адресатам по мошенническому списку начинают приходить сообщения с попытками вступить в общение, а также просьбами, требованиями совершить те или иные действия", - подчеркнул Соловьев.
По его словам, отличить такой аккаунт от настоящего не представляет особой сложности.
"Мессенджер Telegram отражает информацию о происхождении аккаунта на главном экране. Смотрим в его верхнюю часть и находим там табличку с информацией – в первой строчке ФИО контакта, а внизу информация, есть ли этот человек в контактах потенциальной жертвы. Если вы заносили человека в контакты, а в полученном сообщении вы обнаруживаете, что мессенджер не видит его в контактах, значит, это фальшивый аккаунт. Подтвердить это можно, посмотрев на следующую строчку, там содержится информация о времени регистрации аккаунта. И если там указан текущий месяц и год, то это еще одно подтверждение того, что аккаунт был создан совсем недавно для совершения преступлений", - сказал эксперт.