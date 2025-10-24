Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 24.10.2025
Кадыров рассказал об отправке из Чечни на СВО новой группы добровольцев
Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости. Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправилась новая группа добровольцев - бойцов, готовых с оружием в руках отстаивать честь и интересы нашего Отечества на передовой. Каждый из них экипирован по последнему слову и полон решимости продолжить дело своих братьев по оружию, сражаясь против укронацистских формирований", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Среди бойцов - жители не только Чечни, но и других регионов России, добавил Кадыров. Для многих это не первый боевой выезд: за их плечами реальный опыт и проверенная временем стойкость, отметил глава региона.
Кадыров также рассказал, что перед выездом добровольцы прошли интенсивную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина под руководством опытных инструкторов. По словам главы Чечни, благодаря поддержке Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы получили современную экипировку, а также полное обеспечение: от проезда до Гудермеса и проживания на время подготовки до всех необходимых бытовых условий.
Ликвидация бойцов ВСУ, пытавшихся укрыться под полиэтиленом
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ на Харьковском направлении
22 октября, 20:01
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
