Кадыров рассказал об отправке из Чечни на СВО новой группы добровольцев

ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости. Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправилась новая группа добровольцев - бойцов, готовых с оружием в руках отстаивать честь и интересы нашего Отечества на передовой. Каждый из них экипирован по последнему слову и полон решимости продолжить дело своих братьев по оружию, сражаясь против укронацистских формирований", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Среди бойцов - жители не только Чечни, но и других регионов России, добавил Кадыров. Для многих это не первый боевой выезд: за их плечами реальный опыт и проверенная временем стойкость, отметил глава региона.
Кадыров также рассказал, что перед выездом добровольцы прошли интенсивную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина под руководством опытных инструкторов. По словам главы Чечни, благодаря поддержке Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова бойцы получили современную экипировку, а также полное обеспечение: от проезда до Гудермеса и проживания на время подготовки до всех необходимых бытовых условий.