Пленный украинец рассказал, почему ВСУ сложно сбивать "Герани" - РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 24.10.2025
Пленный украинец рассказал, почему ВСУ сложно сбивать "Герани"
Пленный украинец рассказал, почему ВСУ сложно сбивать "Герани"
Украинские ПЗРК не могли сбивать российские БПЛА "Герань-2" во время атак на западе Украины, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Рыбацкий. РИА Новости, 24.10.2025
Пленный украинец рассказал, почему ВСУ сложно сбивать "Герани"

Пленный ВСУ Рыбацкий рассказал, что украинские ПЗРК не справляются с "Геранями"

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские ПЗРК не могли сбивать российские БПЛА "Герань-2" во время атак на западе Украины, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Рыбацкий.
Сергей Рыбацкий проходил службу в 25-й бригаде ВСУ. Он был взят в плен бойцами группировки войск "Центр" под Красноармейском в районе населённого пункта Сухой Яр. Перед отправкой в Донбасс Рыбацкий нес службу в мобильной группе ПВО на западе Украины.
"Пацаны, я слышал, что пробовали стрелять, она (ракета ПЗРК типа "Игла" – ред.) видит ее (российский БПЛА "Герань-2"), летит на нее, затем ее теряет, и ракета идет на самоуничтожение. Кто пробовал, я знаю, что никто не сбил", – рассказал военнопленный.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Кадыров рассказал об ударе "Гераней" по Генштабу ВСУ в 2024 году
9 сентября, 06:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
