Пленный украинец рассказал, почему ВСУ сложно сбивать "Герани"
Пленный украинец рассказал, почему ВСУ сложно сбивать "Герани"
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские ПЗРК не могли сбивать российские БПЛА "Герань-2" во время атак на западе Украины, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Рыбацкий.
Сергей Рыбацкий проходил службу в 25-й бригаде ВСУ
. Он был взят в плен бойцами группировки войск "Центр" под Красноармейском в районе населённого пункта Сухой Яр. Перед отправкой в Донбасс
Рыбацкий нес службу в мобильной группе ПВО на западе Украины
.
"Пацаны, я слышал, что пробовали стрелять, она (ракета ПЗРК типа "Игла" – ред.) видит ее (российский БПЛА "Герань-2"), летит на нее, затем ее теряет, и ракета идет на самоуничтожение. Кто пробовал, я знаю, что никто не сбил", – рассказал военнопленный.