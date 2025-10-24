Рейтинг@Mail.ru
ПВО за пять часов сбила шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 24.10.2025 (обновлено: 15:38 24.10.2025)
ПВО за пять часов сбила шесть украинских БПЛА
ПВО за пять часов сбила шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
ПВО за пять часов сбила шесть украинских БПЛА
Средства ПВО с 10.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Средства ПВО с 10.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.
"Двадцать четвертого октября с 10.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Белгородской, Московской областей и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении министерства.
