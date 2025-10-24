https://ria.ru/20251024/svo-2050392314.html
ПВО за пять часов сбила шесть украинских БПЛА
ПВО за пять часов сбила шесть украинских БПЛА
Средства ПВО с 10.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2025
ПВО за пять часов сбила шесть украинских БПЛА
