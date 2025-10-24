Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра - РИА Новости, 24.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 24.10.2025
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра - РИА Новости, 24.10.2025
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра
Добровольцы бригады "Север-V" российского добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ... РИА Новости, 24.10.2025
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра

Добровольцы "Север-V" уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 окт – РИА Новости. Добровольцы бригады "Север-V" российского добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра, парализовав выполнение ряда задач ВСУ на данном участке, сообщили в пресс-службе корпуса.
"Топливо на фронте — как воздух. Без него не подвезти снаряды, не сменить позицию и не запитать электронику. Севернее Часова Яра разведка бригады обнаружила сразу два топливных склада противника. Первый был размещен в полуразрушенной постройке — противник использовал объект лишь ночью, ошибочно полагая, что его не обнаружат. Второй схрон ВСУ пытались спрятать в лесополосе", - сообщили в пресс--службе.
Уточняется что по целям нанесли удары дронами.
"Теперь часть работы противника на этом участке парализована", - пояснили в пресс-службе.
