https://ria.ru/20251024/svo-2050391183.html
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра - РИА Новости, 24.10.2025
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра
Добровольцы бригады "Север-V" российского добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:30:00+03:00
2025-10-24T15:30:00+03:00
2025-10-24T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912144_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_4af599f3341cbffd4e5cafe56ef2bbd9.jpg
https://ria.ru/20251024/pvo-2050310546.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912144_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d14215542f99c19c559112c7624597b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Добровольцы уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра
Добровольцы "Север-V" уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра
ЛУГАНСК, 24 окт – РИА Новости. Добровольцы бригады "Север-V" российского добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили два полевых склада ГСМ ВСУ севернее Часова Яра, парализовав выполнение ряда задач ВСУ на данном участке, сообщили в пресс-службе корпуса.
"Топливо на фронте — как воздух. Без него не подвезти снаряды, не сменить позицию и не запитать электронику. Севернее Часова Яра разведка бригады обнаружила сразу два топливных склада противника. Первый был размещен в полуразрушенной постройке — противник использовал объект лишь ночью, ошибочно полагая, что его не обнаружат. Второй схрон ВСУ
пытались спрятать в лесополосе", - сообщили в пресс--службе.
Уточняется что по целям нанесли удары дронами.
"Теперь часть работы противника на этом участке парализована", - пояснили в пресс-службе.