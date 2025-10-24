https://ria.ru/20251024/sud-2050491609.html
Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону
Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону - РИА Новости, 24.10.2025
Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест бывшего главы администрации города Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
россия
ростов-на-дону
алексей логвиненко
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ростов-на-дону
Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону
Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону Логвиненко