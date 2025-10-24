В Запорожской области суд вынес приговор украинке за шпионаж

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Яну Суворову к 14 годам лишения свободы за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе, говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области.
Как сообщили в пресс-службе управления, Суворова, 2004 года рождения, будет отбывать наказание в колонии общего режима.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что она вступила в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами, и, являясь администратором группы в мессенджере Telegram, собирала и сообщала кураторам информацию о местах дислокации и передвижении Вооружённых Сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, используя переданные Суворовой сведения, вооружённые формирования Украины в марте 2023 года нанесли ракетно-бомбовый удар по городу Мелитополю. В результате атаки Военно-гражданской администрации Запорожской области был причинён материальный ущерб, жертв и пострадавших не было.
"В результате расследования и рассмотрения в суде уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по статьям 276 ("Шпионаж"), пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 ("Террористический акт") и части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"), вина Суворовой Я.Е. полностью доказана", — уточнили в ведомстве.