В Запорожской области суд вынес приговор украинке за шпионаж

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Яну Суворову к 14 годам лишения свободы за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе, говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области.