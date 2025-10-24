Суд приостановил работу кафе в Калининграде после отравления детей

КАЛИНИНГРАД, 24 окт — РИА Новости. Московский районный суд своим решением на 90 суток приостановил работу кафе "Белла Донна", где отравились 14 детей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу суд рассмотрел административное дело о нарушениях в кафе "Белла Донна" ООО "СБ39" .Компания привлечена в качестве ответчика по статье 6.6 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении, хранении и реализации пищи и напитков.
"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ, и приостановить деятельность ООО " СБ39 "сроком на 90 суток", - сказала судья.
Владелица кафе признала наличие нарушений частично, но просила суд закрыть учреждение на 30 суток, она воспитывает троих детей и осуществляет опеку над пожилым родственником. Кафе, по её словам, единственный источник дохода. Представители Роспотребнадзора сообщили суду, что нарушения, которые обнаружены в кафе, невозможно ликвидировать за один месяц. В частности, это касается требований к поточности, для этого нужно перестраивать помещение. Кроме того, в этом предприятии практически везде нарушения.
"В данной ситуации у вас сплошное идет нарушение законодательства вы оказываете услугу общественного питания. Вы не дома день рождения справляете... Данная деятельность имеет повышенные эпидемиологические риски, поэтому вы должны организовать ее в соответствии с требованиями законодательства, а вы его просто не знаете", - сказала во время прений начальник юридического обеспечения регионального Роспотребнадзора Ирина Васильева.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Белла Донна" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. Следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
В среду в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с девяти до 14, 13 лечатся амбулаторно, один ребенок госпитализирован в стационар. Медицинский персонал осуществляет динамиеское наблюдение за состоянием здоровья детей. Министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.
