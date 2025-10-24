Суд приостановил работу кафе в Калининграде после отравления детей

"В данной ситуации у вас сплошное идет нарушение законодательства вы оказываете услугу общественного питания. Вы не дома день рождения справляете... Данная деятельность имеет повышенные эпидемиологические риски, поэтому вы должны организовать ее в соответствии с требованиями законодательства, а вы его просто не знаете", - сказала во время прений начальник юридического обеспечения регионального Роспотребнадзора Ирина Васильева.