Суд приостановил работу кафе в Калининграде после отравления детей - РИА Новости, 24.10.2025
18:30 24.10.2025
Суд приостановил работу кафе в Калининграде после отравления детей
Суд приостановил работу кафе в Калининграде после отравления детей - РИА Новости, 24.10.2025
Суд приостановил работу кафе в Калининграде после отравления детей
Московский районный суд своим решением на 90 суток приостановил работу кафе "Белла Донна", где отравились 14 детей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
россия
калининград
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
калининград
калининградская область
происшествия, россия, калининград, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд приостановил работу кафе в Калининграде после отравления детей

Суд приостановил на 90 суток работу кафе после отравления 14 детей

КАЛИНИНГРАД, 24 окт — РИА Новости. Московский районный суд своим решением на 90 суток приостановил работу кафе "Белла Донна", где отравились 14 детей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу суд рассмотрел административное дело о нарушениях в кафе "Белла Донна" ООО "СБ39" .Компания привлечена в качестве ответчика по статье 6.6 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении, хранении и реализации пищи и напитков.
"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ, и приостановить деятельность ООО " СБ39 "сроком на 90 суток", - сказала судья.
Владелица кафе признала наличие нарушений частично, но просила суд закрыть учреждение на 30 суток, она воспитывает троих детей и осуществляет опеку над пожилым родственником. Кафе, по её словам, единственный источник дохода. Представители Роспотребнадзора сообщили суду, что нарушения, которые обнаружены в кафе, невозможно ликвидировать за один месяц. В частности, это касается требований к поточности, для этого нужно перестраивать помещение. Кроме того, в этом предприятии практически везде нарушения.
"В данной ситуации у вас сплошное идет нарушение законодательства вы оказываете услугу общественного питания. Вы не дома день рождения справляете... Данная деятельность имеет повышенные эпидемиологические риски, поэтому вы должны организовать ее в соответствии с требованиями законодательства, а вы его просто не знаете", - сказала во время прений начальник юридического обеспечения регионального Роспотребнадзора Ирина Васильева.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Белла Донна" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. Следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
В среду в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с девяти до 14, 13 лечатся амбулаторно, один ребенок госпитализирован в стационар. Медицинский персонал осуществляет динамиеское наблюдение за состоянием здоровья детей. Министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.
