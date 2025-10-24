Новый иск Генпрокуратуры к Струкову поступил в суд Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Иск Генпрокуратуры РФ к бывшему владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьмерым ответчикам поступил в Пластский городской суд Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем.