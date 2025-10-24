Рейтинг@Mail.ru
Новый иск Генпрокуратуры к Струкову поступил в суд Челябинской области - РИА Новости, 24.10.2025
15:49 24.10.2025
Новый иск Генпрокуратуры к Струкову поступил в суд Челябинской области
происшествия
россия
челябинская область
пластовский район
генеральная прокуратура рф
югк
происшествия, россия, челябинская область, пластовский район, генеральная прокуратура рф, югк
Происшествия, Россия, Челябинская область, Пластовский район, Генеральная прокуратура РФ, ЮГК
Новый иск Генпрокуратуры к Струкову поступил в суд Челябинской области

© Южуралзолото Группа Компаний (ПАО "ЮГК")/ВКонтактеКонстантин Струков
Константин Струков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Южуралзолото Группа Компаний (ПАО "ЮГК")/ВКонтакте
Константин Струков. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Иск Генпрокуратуры РФ к бывшему владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьмерым ответчикам поступил в Пластский городской суд Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Сегодня утром поступил иск Генпрокуратуры РФ к Константину Струкову, всего девять ответчиков по иску", - сказала собеседница агентства.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем.
Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. Среди ответчиков был заявлен экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Иск был объединен с другими исками о причинении вреда природе, поданными Магнитогорской природоохранной прокуратурой, только к Константину Струкову. Суд иск удовлетворил 14 октября.
Прокуратура региона уточняла, что проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ПАО "Южуралзолото группа компаний" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). Установлено, что на промплощадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. В итоге земли сельхозназначения были загрязнены мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров.
В офисах ЮГК 2 июля сотрудники регионального УФСБ РФ провели обыски, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля данный иск удовлетворил.
Заголовок открываемого материала