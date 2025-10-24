Новый иск Генпрокуратуры к Струкову поступил в суд Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Иск Генпрокуратуры РФ к бывшему владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьмерым ответчикам поступил в Пластский городской суд Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Сегодня утром поступил иск Генпрокуратуры РФ к Константину Струкову, всего девять ответчиков по иску", - сказала собеседница агентства.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем.
Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. Среди ответчиков был заявлен экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Иск был объединен с другими исками о причинении вреда природе, поданными Магнитогорской природоохранной прокуратурой, только к Константину Струкову. Суд иск удовлетворил 14 октября.
Прокуратура региона уточняла, что проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ПАО "Южуралзолото группа компаний" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). Установлено, что на промплощадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. В итоге земли сельхозназначения были загрязнены мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров.
В офисах ЮГК 2 июля сотрудники регионального УФСБ РФ провели обыски, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля данный иск удовлетворил.