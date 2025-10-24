https://ria.ru/20251024/sud-2050338633.html
Суд в Москве продлил арест Арнаутову, обвиняемому в госизмене
Суд в Москве продлил арест Арнаутову, обвиняемому в госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста фигуранту уголовного дела о госизмене по фамилии Арнаутов, говорится в электронной картотеке судебных дел. РИА Новости, 24.10.2025
