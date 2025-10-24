Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
13:25 24.10.2025
Суд в Москве продлил арест Арнаутову, обвиняемому в госизмене
Суд в Москве продлил арест Арнаутову, обвиняемому в госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста фигуранту уголовного дела о госизмене по фамилии Арнаутов, говорится в электронной картотеке судебных дел. РИА Новости, 24.10.2025
Суд в Москве продлил арест Арнаутову, обвиняемому в госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста фигуранту уголовного дела о госизмене по фамилии Арнаутов, говорится в электронной картотеке судебных дел.
В карточке дела указано, что ходатайство следствия о продлении Арнаутову В.В. срока содержания под стражей было удовлетворено судом 23 октября.
Там не сообщается, где был арестован фигурант, однако срок его содержания в одном из СИЗО Москвы продлил именно столичный суд.
