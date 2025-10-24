Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции
11:47 24.10.2025
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 24.10.2025
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции
Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор преступной группе из 8 человек, признанной виновной в организации масштабного межрегионального канала незаконной миграции, РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
нижегородская область
нижний новгород
Новости
происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции

Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор организаторам канала незаконной миграции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор преступной группе из 8 человек, признанной виновной в организации масштабного межрегионального канала незаконной миграции, сообщает управление ФСБ региона.
Установлено, что участники группировки от имени подконтрольных им коммерческих структур оформляли и направляли в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области заявки, якобы обеспечивающие гарантии приглашаемым иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении. На основании подложных сведений иностранцы получали многократную визу для проживания в России в течение трёх лет, а также разрешение на работу.
"В действительности иностранные граждане не осуществляли трудовую деятельность в компаниях, являющихся приглашающей стороной, по фактическим местам работы получали заработную плату в размере ниже уровня, предусмотренного законодательством России, по адресам постановки на миграционный учёт не проживали", - говорится в сообщении.
Эта схема была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской, Нижегородской областям и Забайкальскому краю. Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).
"Сормовским районным судом Нижнего Новгорода лидеру преступной группы назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, активному участнику – 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Шестерым участникам группы - от 4 лет и 2 месяцев до 5 лет лишения свободы условно", - подчеркивается в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ФСБ пресекла канал массовой нелегальной миграции на Камчатке
23 октября, 04:24
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьНижний НовгородФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Заголовок открываемого материала