https://ria.ru/20251024/sud-2050300089.html
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 24.10.2025
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции
Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор преступной группе из 8 человек, признанной виновной в организации масштабного межрегионального канала незаконной миграции, РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:47:00+03:00
2025-10-24T11:47:00+03:00
2025-10-24T11:47:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251023/kamchatka-2049973722.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции
Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор организаторам канала незаконной миграции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор преступной группе из 8 человек, признанной виновной в организации масштабного межрегионального канала незаконной миграции, сообщает управление ФСБ региона.
Установлено, что участники группировки от имени подконтрольных им коммерческих структур оформляли и направляли в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области
заявки, якобы обеспечивающие гарантии приглашаемым иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении. На основании подложных сведений иностранцы получали многократную визу для проживания в России
в течение трёх лет, а также разрешение на работу.
"В действительности иностранные граждане не осуществляли трудовую деятельность в компаниях, являющихся приглашающей стороной, по фактическим местам работы получали заработную плату в размере ниже уровня, предусмотренного законодательством России, по адресам постановки на миграционный учёт не проживали", - говорится в сообщении.
Эта схема была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Москве
и Московской, Нижегородской областям и Забайкальскому краю
. Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).
"Сормовским районным судом Нижнего Новгорода
лидеру преступной группы назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, активному участнику – 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Шестерым участникам группы - от 4 лет и 2 месяцев до 5 лет лишения свободы условно", - подчеркивается в сообщении.