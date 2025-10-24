В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о незаконной миграции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт – РИА Новости. Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор преступной группе из 8 человек, признанной виновной в организации масштабного межрегионального канала незаконной миграции, сообщает управление ФСБ региона.

"В действительности иностранные граждане не осуществляли трудовую деятельность в компаниях, являющихся приглашающей стороной, по фактическим местам работы получали заработную плату в размере ниже уровня, предусмотренного законодательством России, по адресам постановки на миграционный учёт не проживали", - говорится в сообщении.