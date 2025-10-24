Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
07:10 24.10.2025
Суд утвердил изъятие недвижимости беглого сочинского бизнесмена
Суд утвердил изъятие недвижимости беглого сочинского бизнесмена
Суд утвердил изъятие недвижимости беглого сочинского бизнесмена
Краснодарский краевой суд утвердил решение об изъятии в доход государства имущества беглого сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, сообщила объединенная... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T07:10:00+03:00
2025-10-24T07:10:00+03:00
сочи, краснодарский край, россия, рубен татулян, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф
Сочи, Краснодарский край, Россия, Рубен Татулян, Краснодарский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд утвердил изъятие недвижимости беглого сочинского бизнесмена

Суд утвердил изъятие недвижимости беглого сочинского бизнесмена Татуляна

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкРубен Татулян
Рубен Татулян - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Рубен Татулян. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Краснодарский краевой суд утвердил решение об изъятии в доход государства имущества беглого сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В апреле Адлерский районный суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Татуляну и его родным: 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 3,9 миллиарда рублей.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ГП добилась изъятия имущества беглого бизнесмена Татуляна на 4 млрд рублей
2 апреля, 16:22
"Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы гражданского дела по апелляционной жалобе на решение Адлерского районного суда города Сочи. Оспариваемым решением суд удовлетворил иск заместителя Генпрокуратуры РФ, предъявленный к ООО "Новый век", ООО "Эр Севен Груп", Георгию Татуляну, Карине Татулян и Анне Тарасовой… Решение Адлерского районного суда города Сочи оставлено без изменений и вступило в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Рубен Татулян был объявлен в розыск в ноябре 2023 года, впоследствии – переобъявлен в розыск. "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Верховный суд оставил в силе решение об изъятии акций Ивановского завода
23 октября, 14:16
 
