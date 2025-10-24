Суд утвердил изъятие недвижимости беглого сочинского бизнесмена

Рубен Татулян был объявлен в розыск в ноябре 2023 года, впоследствии – переобъявлен в розыск. "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов.