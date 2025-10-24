Суд утвердил изъятие недвижимости беглого сочинского бизнесмена

КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Краснодарский краевой суд утвердил решение об изъятии в доход государства имущества беглого сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В апреле Адлерский районный суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Татуляну и его родным: 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 3,9 миллиарда рублей.
"Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы гражданского дела по апелляционной жалобе на решение Адлерского районного суда города Сочи. Оспариваемым решением суд удовлетворил иск заместителя Генпрокуратуры РФ, предъявленный к ООО "Новый век", ООО "Эр Севен Груп", Георгию Татуляну, Карине Татулян и Анне Тарасовой… Решение Адлерского районного суда города Сочи оставлено без изменений и вступило в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Рубен Татулян был объявлен в розыск в ноябре 2023 года, впоследствии – переобъявлен в розыск. "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов.