МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"На имущество Алексеева и его родственников наложен арест", - сказано в материалах.

В случае обвинительного приговора имущество может пойти на оплату штрафа. Кроме того, поскольку ему вменяется коррупционное преступление, прокуратура имеет возможность обратиться с иском о его конфискации.

По данным СК РФ , Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.