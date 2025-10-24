https://ria.ru/20251024/sud-2050251565.html
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области - РИА Новости, 24.10.2025
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах, с... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T05:10:00+03:00
2025-10-24T05:10:00+03:00
2025-10-24T05:10:00+03:00
происшествия
россия
москва
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001803872_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cd5fdd52eddcc42a68991e508130d65.jpg
https://ria.ru/20251023/sud-2050067999.html
https://ria.ru/20251021/sud-2049503556.html
россия
москва
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001803872_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a21a72912249e4d432df1ceabc9d41b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области Алексеева
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"На имущество Алексеева и его родственников наложен арест", - сказано в материалах.
В случае обвинительного приговора имущество может пойти на оплату штрафа. Кроме того, поскольку ему вменяется коррупционное преступление, прокуратура имеет возможность обратиться с иском о его конфискации.
По данным СК РФ
, Алексеев и глава представительства региона в Москве
Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.