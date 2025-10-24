Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/sud-2050251565.html
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области - РИА Новости, 24.10.2025
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах, с... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T05:10:00+03:00
2025-10-24T05:10:00+03:00
происшествия
россия
москва
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001803872_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cd5fdd52eddcc42a68991e508130d65.jpg
https://ria.ru/20251023/sud-2050067999.html
https://ria.ru/20251021/sud-2049503556.html
россия
москва
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001803872_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a21a72912249e4d432df1ceabc9d41b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области

Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области Алексеева

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"На имущество Алексеева и его родственников наложен арест", - сказано в материалах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Плеса
23 октября, 13:26
В случае обвинительного приговора имущество может пойти на оплату штрафа. Кроме того, поскольку ему вменяется коррупционное преступление, прокуратура имеет возможность обратиться с иском о его конфискации.
По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В России началась процедура конфискации имущества по делу Хаббарда
21 октября, 04:10
 
ПроисшествияРоссияМоскваВологодская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала