Суд отверг доводы защиты Буяновой о фальсификации доказательств по делу - РИА Новости, 24.10.2025
02:07 24.10.2025
Суд отверг доводы защиты Буяновой о фальсификации доказательств по делу
происшествия
россия
кострома
украина
александр бастрыкин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, кострома, украина, александр бастрыкин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кострома, Украина, Александр Бастрыкин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд не установил незаконных действий со стороны полиции при задержании врача-педиатра Надежды Буяновой, осужденной за фейки о российской армии, и не получил от стороны защиты объективных данных о фальсификации доказательств по делу, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Объективных данных о фальсификации доказательств, искусственном создании доказательств вины Буяновой правоохранительными органами в материалах уголовного дела не имеется, сторона защиты также не представила суду доказательств, которые могли поставить под сомнение полученные в ходе предварительного следствия доказательства. Соблюдение законности на предварительном следствии подтверждается показаниями следователей", - говорится в материалах.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"
00:20
Уточняется, что при обыске в квартире Буяновой не изымались "объекты, имеющие доказательственное значение".
"Незаконных действий со стороны сотрудников полиции при задержании Буяновой судом также не установлено", - отмечается в документе.
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил шесть лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но Мосгорсуд оставил его в силе. Адвокат Оскар Черджиев сообщил РИА Новости, что подал кассационную жалобу. По его словам, Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания.
Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сначала Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической и национальной ненависти заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а суд арестовал ее. Врач вину не признала.
Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова
Вчера, 22:21
 
