Суд отверг доводы защиты Буяновой о фальсификации доказательств по делу

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд не установил незаконных действий со стороны полиции при задержании врача-педиатра Надежды Буяновой, осужденной за фейки о российской армии, и не получил от стороны защиты объективных данных о фальсификации доказательств по делу, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Объективных данных о фальсификации доказательств, искусственном создании доказательств вины Буяновой правоохранительными органами в материалах уголовного дела не имеется, сторона защиты также не представила суду доказательств, которые могли поставить под сомнение полученные в ходе предварительного следствия доказательства. Соблюдение законности на предварительном следствии подтверждается показаниями следователей", - говорится в материалах.

Уточняется, что при обыске в квартире Буяновой не изымались "объекты, имеющие доказательственное значение".

"Незаконных действий со стороны сотрудников полиции при задержании Буяновой судом также не установлено", - отмечается в документе.

Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил шесть лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но Мосгорсуд оставил его в силе. Адвокат Оскар Черджиев сообщил РИА Новости, что подал кассационную жалобу. По его словам, Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания.

России Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК Александр Бастрыкин . По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины