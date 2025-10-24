Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"

Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото

Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, восстановил право собственности "королевы марафонов" на 100% долей ООО "Сады Адыгеи" стоимостью более 21 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд признал недействительными действия по уменьшению доли Натальи Блиновской , жены брата блогера, в этой компании со 100% до 50% посредством увеличения уставного капитала ООО "Сады Адыгеи" и по введению в состав участников Людмилы Цулаевой с размером доли 50%, оформленные решением единственного участника общества от 15 января 2024 года.

Также суд признал недействительной сделкой действия Натальи Блиновской по выходу из состава участников ООО "Сады Адыгеи", оформленные заявлением о выходе от 6 марта 2024 года.

Судом применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности Елены Блиновской на 100% долей в ООО "Сады Адыгеи", номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, действительной стоимостью более 21 миллиона рублей, и внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.