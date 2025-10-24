Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи" - РИА Новости, 24.10.2025
00:20 24.10.2025
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи" - РИА Новости, 24.10.2025
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, восстановил право собственности "королевы марафонов" на 100%... РИА Новости, 24.10.2025
москва, елена блиновская
Москва, Елена Блиновская
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"

Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи" стоимостью 21 миллион рублей

Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, восстановил право собственности "королевы марафонов" на 100% долей ООО "Сады Адыгеи" стоимостью более 21 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд признал недействительными действия по уменьшению доли Натальи Блиновской, жены брата блогера, в этой компании со 100% до 50% посредством увеличения уставного капитала ООО "Сады Адыгеи" и по введению в состав участников Людмилы Цулаевой с размером доли 50%, оформленные решением единственного участника общества от 15 января 2024 года.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд арестовал всю недвижимость Блиновской, переданную родственникам
22 октября, 16:12
Также суд признал недействительной сделкой действия Натальи Блиновской по выходу из состава участников ООО "Сады Адыгеи", оформленные заявлением о выходе от 6 марта 2024 года.
Судом применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности Елены Блиновской на 100% долей в ООО "Сады Адыгеи", номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, действительной стоимостью более 21 миллиона рублей, и внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Блиновской может потребоваться этапирование в колонию, рассказал юрист
14 октября, 17:20
 
МоскваЕлена Блиновская
 
 
