Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, восстановил право собственности "королевы марафонов" на 100% долей ООО "Сады Адыгеи" стоимостью более 21 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд признал недействительными действия по уменьшению доли Натальи Блиновской, жены брата блогера, в этой компании со 100% до 50% посредством увеличения уставного капитала ООО "Сады Адыгеи" и по введению в состав участников Людмилы Цулаевой с размером доли 50%, оформленные решением единственного участника общества от 15 января 2024 года.
Также суд признал недействительной сделкой действия Натальи Блиновской по выходу из состава участников ООО "Сады Адыгеи", оформленные заявлением о выходе от 6 марта 2024 года.
Судом применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности Елены Блиновской на 100% долей в ООО "Сады Адыгеи", номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, действительной стоимостью более 21 миллиона рублей, и внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.