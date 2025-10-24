Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией - РИА Новости, 24.10.2025
11:24 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/student-2050295742.html
В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией
В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией - РИА Новости, 24.10.2025
В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией
Несовершеннолетний студент без прав на угнанном автомобиле устроил погоню с полицией в Красноярском крае, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:24:00+03:00
2025-10-24T11:24:00+03:00
происшествия
россия
республика тыва
красноярский край
ирина волк
россия
республика тыва
красноярский край
происшествия, россия, республика тыва, красноярский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Красноярский край, Ирина Волк
В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией

В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией на угнанном авто

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний студент без прав на угнанном автомобиле устроил погоню с полицией в Красноярском крае, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Автомобиль из ориентировки о похищении ВАЗ-2106 у местного жителя экипаж ДПС заметил на федеральной трассе Р-257 "Енисей". Полицейские предприняли попытку остановить водителя. Однако тот проигнорировал законные требования и значительно увеличил скорость", - написала она в Telegram-канале.
Она добавила, что нарушитель попытался скрыться от погони. Инспектор ДПС из окна служебного автомобиля предупредительно выстрелил вверх и прицельно по колесам.
"За рулем оказался 17-летний уроженец Республики Тыва, который никогда не имел водительского удостоверения, а пассажиром – его ровесник и земляк. Оба - студенты красноярских учебных заведений. В момент задержания молодые люди ехали в сторону Тывы. С их слов, машину они планировали оставить себе", - уточнила Волк.
В отношении водителя составили протоколы за нарушение безопасности дорожного движения. Автомобиль поместили на штрафстоянку.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
ПроисшествияРоссияРеспублика ТываКрасноярский крайИрина Волк
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
