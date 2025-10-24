В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний студент без прав на угнанном автомобиле устроил погоню с полицией в Красноярском крае, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Автомобиль из ориентировки о похищении ВАЗ-2106 у местного жителя экипаж ДПС заметил на федеральной трассе Р-257 "Енисей". Полицейские предприняли попытку остановить водителя. Однако тот проигнорировал законные требования и значительно увеличил скорость", - написала она в Telegram-канале

Она добавила, что нарушитель попытался скрыться от погони. Инспектор ДПС из окна служебного автомобиля предупредительно выстрелил вверх и прицельно по колесам.

"За рулем оказался 17-летний уроженец Республики Тыва , который никогда не имел водительского удостоверения, а пассажиром – его ровесник и земляк. Оба - студенты красноярских учебных заведений. В момент задержания молодые люди ехали в сторону Тывы. С их слов, машину они планировали оставить себе", - уточнила Волк

В отношении водителя составили протоколы за нарушение безопасности дорожного движения. Автомобиль поместили на штрафстоянку.