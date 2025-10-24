Рейтинг@Mail.ru
Средние ставки по вкладам в крупнейших банках выросли - РИА Новости, 24.10.2025
13:28 24.10.2025
Средние ставки по вкладам в крупнейших банках выросли
Средние ставки по вкладам в крупнейших по объёму розничного кредитования банках страны выросли за неделю перед заседанием Банка России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2025
экономика
2025
1920
1920
true
экономика
Экономика
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Средние ставки по вкладам в крупнейших по объёму розничного кредитования банках страны выросли за неделю перед заседанием Банка России, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".
"За неделю перед заседанием Банка России по ключевой ставке (с 17 по 24 октября) средняя ставка по вкладам в топ-20 банках выросла практически на всех сроках, за исключением трехлетних вкладов, по которым ставки не изменились; диапазон роста составил 0,01-0,13 п.п. Об этом свидетельствует Индекс вкладов "Финуслуг", рассчитываемый по топ-20 крупнейшим банкам по объему розничного депозитного портфеля", - говорится в сообщении.
Средняя ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18 процентов
11 июня, 16:08
11 июня, 16:08
Так, средняя ставка по трехмесячным вкладам в этих банках по состоянию на 24 октября составила 15,23% годовых (увеличение на 0,01 процентного пункта за неделю), по полугодовым - 14,53% (рост на 0,13 п.п.). Также средняя ставка по годовым вкладам выросла до 13,17% (на 0,08 п.п. за неделю), по вкладам на полтора года - до 10,9% годовых (увеличение на 0,15 п.п.).
Также, согласно данным "Финуслуг", средняя ставка по двухлетним вкладам составила 10,82% (рост 0,13 п.п.), по трехлетним - 9,42% (не изменилась).
"Относительно предыдущего заседания Банка России 12 сентября ставки преимущественно снизились. Сильнее всего упала средняя ставка по трехмесячным и годовым вкладам (-0,30 п.п. каждая), средняя ставка по трехлетним вкладам снизилась на 0,19 п.п., по полугодовым вкладам – на 0,06 п.п. В свою очередь средняя ставка по вкладам на полтора и два года выросла на 0,29 п.п. и 0,06 п.п. соответственно", - отмечается в сообщении.
Тогда, в сентябре, Банк России снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17% годовых, по итогам третьего заседания подряд. Также регулятор не указал ожидаемой направленности своих дальнейших шагов.
Ближайшее заседание совета директоров Центробанка состоится позднее в пятницу.
"Финуслуги" зафиксировали интерес россиян к более долгосрочным вкладам
27 февраля, 10:31
27 февраля, 10:31
 
