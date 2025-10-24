Рейтинг@Mail.ru
Корпорация МСП объявила о снижении ставок по льготным кредитам
15:54 24.10.2025
Корпорация МСП объявила о снижении ставок по льготным кредитам
Корпорация МСП объявила о снижении ставок по льготным кредитам
Корпорация МСП объявила о снижении процентной ставки по льготным программам кредитования после снижения Банком России ключевой ставки до 16,5%, сообщает... РИА Новости, 24.10.2025
2025
Новости
Корпорация МСП объявила о снижении ставок по льготным кредитам

Корпорация МСП объявила о снижении ставок по льготным кредитам после решения ЦБ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Корпорация МСП объявила о снижении процентной ставки по льготным программам кредитования после снижения Банком России ключевой ставки до 16,5%, сообщает пресс-служба корпорации.
По совместной программе кредитования Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП для малых технологических компаний ставка уменьшится до 9,5% годовых.
По программе инвесткредитования, реализуемой Корпорацией МСП, Банком России и Минэкономразвития РФ, кредиты будут выдаваться под 13% годовых (рассчитывается по формуле "ключевая минус 3,5%"). Получателями средств могут стать компании малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях – туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности.
Вносятся коррективы также и в льготную программу для МСП из сферы станкостроения и робототехники. В течение первого года льготная ставка является фиксированной и остается на уровне 5% годовых. А на второй год после снижения "ключа" она составит 9,25% (рассчитывается по формуле "половина ключевой ставки плюс 1%"), на третий год — 11,25% годовых (половина ключевой ставки плюс 3%).
Также для предпринимателей остаются доступными "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, которые покрывают до 50% суммы кредита и позволяют бизнесу привлекать заемное финансирование при недостаточности или отсутствии залога.
Корпорация МСП запустила льготный экспресс-лизинг и удвоила лимит бизнесу
2 октября, 10:00
Корпорация МСП запустила льготный экспресс-лизинг и удвоила лимит бизнесу
2 октября, 10:00
 
