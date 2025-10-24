Корпорация МСП объявила о снижении ставок по льготным кредитам

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Корпорация МСП объявила о снижении процентной ставки по льготным программам кредитования после снижения Банком России ключевой ставки до 16,5%, сообщает пресс-служба корпорации.

По совместной программе кредитования Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП для малых технологических компаний ставка уменьшится до 9,5% годовых.

По программе инвесткредитования, реализуемой Корпорацией МСП, Банком России и Минэкономразвития РФ, кредиты будут выдаваться под 13% годовых (рассчитывается по формуле "ключевая минус 3,5%"). Получателями средств могут стать компании малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях – туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности.

Вносятся коррективы также и в льготную программу для МСП из сферы станкостроения и робототехники. В течение первого года льготная ставка является фиксированной и остается на уровне 5% годовых. А на второй год после снижения "ключа" она составит 9,25% (рассчитывается по формуле "половина ключевой ставки плюс 1%"), на третий год — 11,25% годовых (половина ключевой ставки плюс 3%).