Ставка ЦБ в перспективе обязательно будет снижаться, уверен глава ВТБ - 24.10.2025
06:45 24.10.2025
Ставка ЦБ в перспективе обязательно будет снижаться, уверен глава ВТБ
Ключевая ставка Центрального банка РФ в перспективе обязательно будет снижаться, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 24.10.2025
экономика
россия
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ставка ЦБ в перспективе обязательно будет снижаться, уверен глава ВТБ

Андрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : ВТБ
Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Центрального банка РФ в перспективе обязательно будет снижаться, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
При этом ранее он сообщил РИА Новости, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 24 октября резких изменений ставки он не ожидает. По его мнению, этот показатель либо останется прежним, либо снизится на 1 процентный пункт.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Глава ВТБ не ожидает резких изменений ключевой ставки на заседании ЦБ
Вчера, 01:38
"А так в перспективе она, конечно, будет снижаться. Обязательно будет снижаться в перспективе", - сказал Костин.
Он согласился, что при принятии этих решений будут учитываться и темпы роста экономики.
"Да, конечно. Это анализ, который проводит Центральный банк, и принимает решение. Тут очень сложно. Я не эксперт, который гадает об этом. Но мы исходим из того, что в целом тренд должен быть понижающий. А скорость зависит от макроэкономических, я думаю, показателей и их оценки со стороны Центрального банка", - сказал глава ВТБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.
Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%. При этом министерство сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы последних лет.
Ключевая ставка Банка России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
23 октября, 14:47
 
Экономика Россия Андрей Костин (банкир) Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
