Ставка ЦБ в перспективе обязательно будет снижаться, уверен глава ВТБ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Центрального банка РФ в перспективе обязательно будет снижаться, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.

При этом ранее он сообщил РИА Новости, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 24 октября резких изменений ставки он не ожидает. По его мнению, этот показатель либо останется прежним, либо снизится на 1 процентный пункт.

"А так в перспективе она, конечно, будет снижаться. Обязательно будет снижаться в перспективе", - сказал Костин

Он согласился, что при принятии этих решений будут учитываться и темпы роста экономики.

"Да, конечно. Это анализ, который проводит Центральный банк, и принимает решение. Тут очень сложно. Я не эксперт, который гадает об этом. Но мы исходим из того, что в целом тренд должен быть понижающий. А скорость зависит от макроэкономических, я думаю, показателей и их оценки со стороны Центрального банка", - сказал глава ВТБ.

Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.