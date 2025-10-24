Рейтинг@Mail.ru
Большинство аналитиков ждут снижения ставки ЦБ до 16% - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/stavka-2050237162.html
Большинство аналитиков ждут снижения ставки ЦБ до 16%
Большинство аналитиков ждут снижения ставки ЦБ до 16% - РИА Новости, 24.10.2025
Большинство аналитиков ждут снижения ставки ЦБ до 16%
Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на один процентный пункт - до 16% годовых, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков; часть экспертов... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T00:27:00+03:00
2025-10-24T00:27:00+03:00
экономика
россия
антон табах
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251022/gosduma-2049941249.html
https://ria.ru/20251021/stavka-2049489187.html
https://ria.ru/20251009/nabiullina--2047269557.html
https://ria.ru/20251023/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон табах, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Антон Табах, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Большинство аналитиков ждут снижения ставки ЦБ до 16%

АКРА: ставка ЦБ РФ может снизиться до 16%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на один процентный пункт - до 16% годовых, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков; часть экспертов при этом допускают сохранение ключевой ставки на прежнем уровне - 17% годовых.

Динамика ставки

Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре - вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин
22 октября, 20:03
А в июне ЦБ впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, на 2 процентных пункта - до 18% годовых. По итогам заседания совета директоров в сентябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Инфляция в России в годовом выражении на 20 октября, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 8,14% с 8,08% неделей ранее. Согласно июльскому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2025 года составит 6-7%.

Прогнозы

Большинство опрошенных аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на один процентный пункт, до 16% годовых, но часть экспертов при этом допускают сохранение ключевой ставки на прежнем уровне - 17% годовых.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Экономист раскрыл аномалию с ключевой ставкой в России
21 октября, 02:15
"Базовый сценарий на ближайшее заседание - снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт, с 17% до 16%, и вероятное снижение также и на последнем заседании года", - считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов считает, что в октябре продолжится снижение ключевой ставки на 50 или 100 базисных пунктов. "Новые данные по инфляции и инфляционным ожиданиям (согласно опросу Банка России) показали ожидаемый рост индикаторов из-за сезонных/разовых факторов, но в корне не меняют ситуацию. При этом устойчивый курс рубля добавляет уверенности в целесообразности продолжения цикла снижения ставки", - добавил он.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки
9 октября, 13:45
По прогнозам Национального рейтингового агентства, Банк России 24 октября, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 16% годовых. "НРА в настоящий момент оценивает ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 16%. На 2026 год НРА ожидает среднюю ключевую ставку в размере около 14%", - говорится в обзоре агентства.

Пауза в снижении

Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров считает, что регулятор 24 октября сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 17% и снизит ее на один процентный пункт в декабре. "Банк России притормозит цикл снижения ставки после всплеска кредитования в июле-августе и разгона инфляции в сентябре. ЦБ будет ждать стабилизации параметров, особенно на фоне данных по бюджетно-налоговой политике", - заявил он.
"Мы ожидаем паузы в снижении ставки и снижение на 1 процентный пункт в декабре, с дальнейшей паузой до марта-апреля 2026 года", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
По его мнению, за снижение ставки выступают сильное охлаждение экономики и снижение устойчивых компонентов инфляции, а одним из аргументов против снижения - ожидание роста инфляции в первом полугодии 2026 года.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
Вчера, 14:47
 
ЭкономикаРоссияАнтон ТабахЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала